中年好聲音4｜鄭家聲挑戰王傑《可能》 陳松伶一句點評令全場驚訝
鄭家聲憑關鍵字選中王傑《可能》邊唱邊感觸
本階段賽制要求12強選手根據上回合成績排名依次揀選盲盒，每個盲盒附有三組關鍵字供選手推測歌曲。鄭家聲坦言自己性格較為內斂，因此特別集中在「力量釋放」這個關鍵字，希望藉此突破自我。最終他選擇了包含「力量釋放」、「撕心裂肺感」和「哀愁情懷」的盲盒，揭曉歌曲正是王傑的《可能》。演唱過程中，鄭家聲明顯投入了極深感情，他自己也承認唱到中段突然感到眼眶濕潤，情緒難以自控。
陳松伶讚每個字都有感情但指出設計過多
客席評審陳松伶對鄭家聲的演出給予高度肯定，她表示：「家聲每一個字都投放了感情，一句當中，聽到9個感情，你一定要每一個字都唱出破碎感。」她指出王傑原曲本身的破碎感已經非常強烈，雖然鄭家聲未能完全做到王傑那種撕心裂肺的程度，但至少能在每個字中傳遞出豐富情感。不過評審同時提到，鄭家聲在歌曲編排上略顯小心，設計感過多反而令演出少了一份渾然天成的感覺。最終鄭家聲獲得90分，成功晉級下一階段。
鄭家聲被評為本季進步最快參賽者
鄭家聲在《中年好聲音4》的旅程可謂漸入佳境，評審更直言他是本季進步最快的參賽者之一。從早期比賽到如今闖入12強，鄭家聲一路走來不斷突破自身限制，由內斂含蓄逐漸蛻變為敢於釋放情感的歌手。今次他選擇挑戰王傑的經典作品，正正是希望打破自己一貫的安全區，嘗試以更大的力量和情感衝擊觀眾。這次90分的成績雖然讓他順利過關，但評審的建議亦為他敲響警鐘——如何在精心設計與自然流露之間取得平衡，將是他接下來面對的最大課題。
網民熱議鄭家聲演繹王傑歌曲夠唔夠班
節目播出後，不少網民對鄭家聲的表現展開討論。有觀眾留言表示：「佢唱到自己都喊，證明真係投入咗」，認為其真情流露令人動容。亦有網民認同評審的觀點，指出：「王傑嘅歌唔係靠設計就唱得好，要嗰種天然嘅滄桑感」，認為鄭家聲仍有進步空間。另外有觀眾關注到他在盲盒選歌環節的策略，認為他選擇「力量釋放」作為突破方向是聰明之舉，期待他在往後賽事中能夠更加放開自己，展現出更具爆發力的演出。