中年好聲音4｜鄭家聲神還原王傑Look唱《可能》！陳松伶激讚：九個字有九個感情

「中4舞王」鄭家聲在昨晚（5日）的《中年好聲音4》中，不僅在歌聲上，更在造型上花盡心思，神還原王傑的經典浪子Look獻唱《可能》！雖然他搣甩了王傑的招牌哭腔，但其獨特的演繹方式，竟獲嘉賓評審陳松伶一句「九個字有九個感情」的奇特讚賞，成為全晚熱話。