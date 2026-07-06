中年好聲音4｜鄭家聲神還原王傑Look唱《可能》！陳松伶激讚：九個字有九個感情
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「中4舞王」鄭家聲在昨晚（5日）的《中年好聲音4》中，不僅在歌聲上，更在造型上花盡心思，神還原王傑的經典浪子Look獻唱《可能》！雖然他搣甩了王傑的招牌哭腔，但其獨特的演繹方式，竟獲嘉賓評審陳松伶一句「九個字有九個感情」的奇特讚賞，成為全晚熱話。
鄭家聲啡皮褸神還原王傑浪子Look
為演繹王傑名曲《可能》，鄭家聲在造型上做足功課，穿上啡色皮褸、白恤衫及牛仔褲，完美復刻當年王傑的經典浪子形象，誠意十足。在演唱方面，他選擇放棄模仿王傑標誌性的哭腔，改以自己雄渾的聲線投入演唱，打造出獨一無二的「家聲版」《可能》，展現了不一樣的魅力。
陳松伶獨特讚賞：九個字九個感情
嘉賓評審陳松伶對鄭家聲的表演給予了非常獨到的評價，她先指出其未能唱出王傑原版的破碎感：「你做唔到嗰種撕心裂肺。」但隨即話鋒一轉，給出一個極高的讚美：「但九個字入面，聽到你九個感情，呢個好難得。」這句充滿玄機的評語，肯定了鄭家聲在細節處理上的細膩與層次感。
網民熱議：呢句Comment好玄！
陳松伶的獨特評語引發網民熱烈討論，紛紛研究何謂「九個字九個感情」。網民留言：「松松姐姐呢句comment好玄，但又好似好勁！」、「證明家聲唔係得個樣，唱歌好有內涵。」、「神還原王傑造型，回憶返晒嚟！」、「唔扮哭腔係啱嘅，唱出自己風格先最重要。」、「九個字九個感情，要loop返幾次先聽得明。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期