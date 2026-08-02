中年好聲音4｜鄭家聲背景晉級之路及參賽歌單 10強實力與網民評價
鄭家聲是誰？年齡、職業及家庭背景
鄭家聲35歲，職業為髮型師，來自或具加拿大背景。家庭方面，公開資料未有交代婚姻狀況。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。
《中年好聲音》讓一批未曾正式出道、曾暫停音樂夢，或已在行內累積經驗的參賽者重新站上大型舞台。鄭家聲的看點不只是一場高分演出，更在於如何因應每輪主題調整曲風、語言和舞台呈現。
鄭家聲晉級流程：由初賽一路打入10強
美加澳賽區多倫多站第一名取得赴港資格，首輪以《他不愛我》獲5燈，其後走過70強、40強、導師分組、黑白換位、團隊搶分、人生之歌及經典情歌等關卡，曾以《翻騰》獲95分兼MVP，最終打入10強累積計分賽。鄭家聲，35歲髮型師，被稱為「舞王」，是《中年好聲音4》中集聲色藝於一身的參賽者。他曾兩度出道失敗，十年前準備出道卻因故歌手夢碎，今次為參賽豪賭棄正職專心練歌，更獲熟客集資支持追夢；賽事中多次突破自我，包括Rap《愛是懷疑》時突發甩耳機卻淡定一腳踢開獲讚如總決賽表現、大膽改編《也許不易》、封印舞功唱《非走不可》展現偶像元素、神還原王傑Look演繹《可能》令陳松伶激讚「九個字有九個感情」、挑戰《翻騰》以360度空中翻騰嚇窒全場並被許志安稱「我都被你超越」、以及跪地拗腰除衫晒肌展示驚人腰力，評審肯定其聲色藝進步。他亦與許美琪重現《天若有情》經典場面，並曾勇奪五燈，前金牌司儀潘宗明更專程由加拿大返港力撐，揭開兩人淵源，充分展現其堅毅與多才多藝的魅力。
鄭家聲參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，鄭家聲曾演唱：《他不愛我》、《李香蘭》、《最冷一天》、《翻騰》、《KONG》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。
鄭家聲唱歌特色與網民評價
聲線帶磁性，擅長以氣聲、層次與爆發力推進歌曲。《翻騰》的唱跳穩定度獲好評；《KONG》則因選曲及開段處理較冒險而出現不同意見。所以網上大家都認為佢可以入到8月23日決賽「登峰之戰」7強名單。
鄭家聲Instagram
想追蹤鄭家聲的近況，可瀏覽其公開Instagram：@sonzhip。
鄭家聲唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，鄭家聲與李健達合唱《也許不易》的官方片段：
中年好聲音4 鄭家聲參賽晉級過程：
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