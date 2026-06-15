中年好聲音4｜鄭家聲挑戰《翻騰》！360度空中翻騰嚇窒全場 許志安：我都被你超越！

《中年好聲音4》昨晚賽況激烈，「中4舞王」鄭家聲挑戰許志安金曲《翻騰》，憑藉超高難度舞技震撼全場！他在台上接連做出華麗轉身及360度空中翻騰，最終以全晚最高95分首奪MVP，究竟他的表演有多震撼，連原唱都自愧不如？