中年好聲音4｜鄭家聲挑戰《翻騰》！360度空中翻騰嚇窒全場 許志安：我都被你超越！
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《中年好聲音4》昨晚賽況激烈，「中4舞王」鄭家聲挑戰許志安金曲《翻騰》，憑藉超高難度舞技震撼全場！他在台上接連做出華麗轉身及360度空中翻騰，最終以全晚最高95分首奪MVP，究竟他的表演有多震撼，連原唱都自愧不如？
鄭家聲360度空中翻騰 驚人腰力嚇窒全場
被封為「中4舞王」的鄭家聲，繼早前與許美琪合唱《紅色跑車》後再下一城，挑戰許志安的經典快歌《翻騰》。家聲的演出完美結合歌唱與舞蹈，每個舞步都精準對上節拍，氣息控制極之穩定。表演中段，他更接連完成華麗轉身及360度空中翻騰等高難度動作，瞬間引爆全場氣氛！表演結束後，在主持車婉婉要求下，家聲再度展示其招牌「跪地拗腰彈起身」動作，驚人腰力技驚四座，最終憑藉超水準表現，獲五位評審一致給出19分，以總分95分首度贏得MVP！
許志安激讚超越原唱：我Solo都冇咁犀利
鄭家聲的精彩演出贏得評審團一致激讚，身為原唱的許志安更是讚不絕口！家聲透露舞步主要參考許志安演唱會的版本，許志安聽後謙虛表示自己已被超越：「我自己Solo都冇咁犀利！你係我畀最高分嘅一個，你肯大膽行出嚟，呢份真心我好感動。」周國豐則以「神打」來形容家聲的演出：「神打得嚟又靚，佢有兩吓轉身好勁，咁準仲要啱Beat！你進步嘅速度係愈嚟愈大！」張佳添更盛讚這次是《中年好聲音》四季以來最型的表演！
網民洗版式封「中4舞王」：睇到O晒嘴
鄭家聲的突破性演出在網上引起熱烈討論，不少網民被他的舞技深深折服，再度洗版式力撐他為「中4舞王」。有網民留言表示：「嘩！個空中翻騰真係嚇死人，以為睇緊演唱會！」「家聲絕對係中4舞王，實至名歸！」「95分MVP！完全值得！睇到我O晒嘴！」「許志安都話佢勁，真係好大嘅肯定！」「睇得出佢真係好努力，呢份熱誠值得尊重。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期