中年好聲音4｜鄭家聲晒驚人腰力！跪地拗腰再除衫晒肌 評審激讚：聲色藝有進步
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《中年好聲音4》舞台上再爆驚喜！參賽者鄭家聲與許美琪以一身紅黑皮褸造型，Rock爆合唱《紅色跑車》，當中以舞功見稱的家聲大騷驚人腰力，上演跪地後仰再彈起的超高難度動作，最後更high爆除衫大晒麒麟臂，引爆全場！其精湛舞技更獲評審一致激讚，指他「聲色藝」全面進步！
鄭家聲Rock爆舞台 跪地拗腰晒麒麟臂
鄭家聲與許美琪甫出場，一身搶眼的紅黑皮褸已充滿舞台感。在演繹《紅色跑車》期間，兩人台風十足，而表演中段的舞蹈更是全晚焦點。出名舞功高強的家聲，在台上大晒其驚人腰力，做出一個極高難度的「跪低向後拗腰再彈起身」動作，流暢度與力量感技驚四座。表演尾聲，他更High到直接脫掉外套，大方展示苦練多時的麒麟臂，男性魅力瞬間引爆全場歡呼！
許美琪自認舞盲 全靠家聲地獄式特訓
這次精彩的雙人舞背後，原來許美琪是個舞蹈初哥。美琪在訪問中透露自己完全不懂跳舞，全靠拍檔家聲悉心教導。家聲亦展現風度，表示早已跟美琪溝通好，所有高難度的舞步都由他一人負責，美琪只需在旁配合即可，盡顯其作為團隊核心的承擔。正因家聲的帶領，才讓美琪這位「舞盲」也能在台上展現自信一面，成功完成演出。
評審激讚有進步 張佳添：聲色藝俱全
兩人的演出獲得評審高度評價，伍仲衡太太Ida（海兒）大讚演出有驚喜，尤其欣賞美琪的學習能力，認為她的動作做得很好，同時建議家聲未來應多選唱跳歌曲，絕對是其個人強項及加分位。而評審張佳添更是給予極高讚賞，直言如果節目設有進步獎，必定會頒給家聲，更直接點評：「你聲色藝都有進步。」
網民洗版大讚：新一代舞王誕生
節目播出後，網民紛紛在家聲的表演片段下洗版留言，對其舞技讚不絕口。不少網民驚嘆：「家聲條腰勁過軟骨蛇！」、「呢個表演可以直入決賽啦！」、「除衫嗰下真係man爆！」同時也有人稱讚兩人的合作火花：「美琪都跳得好好喎，完全睇唔出係初學！」、「家聲真係好有承擔，識得帶住隊友！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期