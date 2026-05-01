中年好聲音4｜鄭家聲晒驚人腰力！跪地拗腰再除衫晒肌 評審激讚：聲色藝有進步

《中年好聲音4》舞台上再爆驚喜！參賽者鄭家聲與許美琪以一身紅黑皮褸造型，Rock爆合唱《紅色跑車》，當中以舞功見稱的家聲大騷驚人腰力，上演跪地後仰再彈起的超高難度動作，最後更high爆除衫大晒麒麟臂，引爆全場！其精湛舞技更獲評審一致激讚，指他「聲色藝」全面進步！