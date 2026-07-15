中年好聲音 4 ｜ 鄭家聲兩度出道失敗！為參賽豪賭棄正職專心練歌
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《中年好聲音 4》10強選手、來自多倫多的鄭家聲，其追夢之路可謂荊棘滿途！原來他早在18歲已是駐唱歌手，更曾兩度與出道機會擦身而過。屢敗屢戰的他，為了把握《中4》這個舞台，竟毅然放棄穩定正職，將人生押注在音樂夢上，其破釜沉舟的決心令人動容！
鄭家聲為追夢豪賭人生 為《中4》棄正職轉做Freelance
為了在《中年好聲音 4》的舞台上走得更遠，鄭家聲作出了旁人眼中極大的犧牲。他毅然決定放棄原本的穩定正職，轉為時間較彈性的自由工作者（Freelance）。他坦言此舉是為了「爭取更多時間專心練歌」，希望能將自己調整到最佳狀態，在比賽中不留遺憾。這種為夢想而「豪賭」人生的勇氣，正正體現了他對音樂非同一般的執著，也讓他的每一次演出都背負著更沉重的期望。
鄭家聲屢敗屢戰辛酸史 18歲曾任賭場駐唱歌手
鄭家聲對音樂的堅持並非一時三刻。他早在18歲時，已於澳門當過賭場駐唱歌手，累積了豐富的舞台經驗。然而，他的星途卻相當坎坷，曾經歷兩次出道機會，最終都以「滑鐵盧」收場。面對第一次失敗，他未有氣餒，選擇繼續用自己的資源去寫歌、錄歌、甚至自資拍攝MV；經歷第二次失敗後，他依然選擇相信音樂，最終鼓起勇氣參加《中 4》，將其視為追夢的最後一根稻草，其屢敗屢戰的精神實在可嘉。
網民佩服其毅力 大讚：呢份堅持已經贏咗
鄭家聲的追夢故事曝光後，不少網民都表示佩服。「好有勇氣！為咗夢想放棄穩定工作唔係人人做得到！」、「兩次出道失敗都唔放棄，呢份堅持好值得尊重！」、「聽過賭場駐唱歌手好辛酸，佢真係好熱愛音樂。」、「希望佢今次可以成功，唔好再有遺憾！」、「佢嘅故事話我哋知，只要唔放棄就仲有希望，加油鄭家聲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期