中年好聲音4｜雙敗局殘酷淘汰！錢偉浩為亡姊夫獻唱遺憾爆喊勁心酸

昨晚（12日）《中年好聲音4》迎來極度殘酷的賽果！由於「范子睿隊」與「鄭仲豪隊」最終以4：4打成平手，賽制規定兩隊需各自淘汰一名隊員。最終錢偉浩與唯一雙雙出局，錢偉浩在台上更哽咽自爆賽前一日表姐夫離世，為亡姊夫獻唱卻失準，場面極度傷感。