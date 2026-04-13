中年好聲音4｜雙敗局殘酷淘汰！錢偉浩為亡姊夫獻唱遺憾爆喊勁心酸
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昨晚（12日）《中年好聲音4》迎來極度殘酷的賽果！由於「范子睿隊」與「鄭仲豪隊」最終以4：4打成平手，賽制規定兩隊需各自淘汰一名隊員。最終錢偉浩與唯一雙雙出局，錢偉浩在台上更哽咽自爆賽前一日表姐夫離世，為亡姊夫獻唱卻失準，場面極度傷感。
錢偉浩哽咽告別 為亡姊夫獻唱失準
在兩隊總分打和後，評審們經過一番「退庭商議」，最終決定淘汰「范子睿隊」的錢偉浩與「鄭仲豪隊」的唯一。在發表告別感言時，錢偉浩突然情緒崩潰，哽咽透露原來他的表姐夫在比賽前一日不幸離世，他本想藉著參賽歌曲《你是我的眼》將這首歌送給表姐，為她打氣。他遺憾地說：「可惜我唱得唔好，希望表姐繼續堅強生活。」一番話令全場彌漫著傷感氣氛。
唯一大方鼓勵追夢者：不要怕離開舒適圈
另一位被淘汰的選手唯一，則展現出大將之風。他首先感謝製作團隊的照顧，並藉此機會寄語所有擁有夢想的人，鼓勵大家不要害怕離開自己的舒適圈，要勇敢地表達自己的心願。他更衷心感激隊友們的支持，並表示很開心今次離開舞台的是自己而不是其他隊友：「你們是最好的，我愛你們。」其正能量發言感動全場。
隊友哭成淚人 鄭仲豪許美琪不捨送別
面對兩位戰友同時離場，台上的參賽者都難掩不捨之情。唯一的隊友鄭仲豪、科亞高巴與周志康都忍不住眼濕濕，而同隊的兩位女唱將許美琪與黎若雪更是直接哭成淚人，頻頻拭淚，場面令人動容。另一邊廂，范子睿隊的隊員亦對錢偉浩的離開感到非常難過，團隊氣氛由贏得比賽的喜悅瞬間轉為離別的傷感。
網民洗版大嘆可惜：聽到都想喊
節目播出後，兩位實力唱將的離開引起網民洗版式討論，大嘆可惜。不少網民表示：「錢偉浩個故事太傷感，背負住咁多嘢比賽，好心痛。」、「唯一好有大將之風，明明自己被淘汰都仲喺度鼓勵人，好值得尊重。」、「呢個賽制太殘酷啦，打和就要foul兩個，兩個都唔應該走！」、「聽到錢偉浩講表姐夫單嘢，我喺電視機前面都眼濕濕。」、「希望佢哋兩個之後發展順利！樂壇需要你哋！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期