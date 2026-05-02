中年好聲音4｜陳旭培跳《重口味》舞姿混亂！評判反讚可愛要頒勤工獎
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《中年好聲音4》明晚賽況激烈，零跳舞經驗的陳旭培在隊友可嵐的鼓勵下，首度在台上挑戰跳唱快歌《重口味》。雖然陳旭培的舞姿略顯生硬，更被主持車婉婉形容為介乎「混亂」與「完成」之間，但其演出卻意外獲得評判們一致激讚可愛，究竟他的「重口味」舞台有何特別魅力？
可嵐化身阿媽逼仔學舞 陳旭培硬撼《重口味》
原來為了這次演出，背後有段「感人」故事。陳旭培坦言自己完全不懂跳舞，最初毫無信心，全靠拍檔可嵐給予無限支持。可嵐更自嘲似「阿媽逼兒子讀書」，在未有知會旭培的情況下，已私下為兩人報名參加了4堂「跳舞速成班」，強逼他成就解鎖。比賽時，兩人合唱《重口味》大跳懷舊舞步，雖然旭培的舞姿比較生硬，但在舞台經驗豐富的可嵐引領下，整體演出依然非常合拍，誠意可嘉。
車婉婉形容演出好忙 周國豐讚混亂舞姿勁貼題
對於陳旭培的「舞功」，主持及評判都給予了意想不到的好評。主持車婉婉以「好忙」來形容他的演出，皆因《重口味》歌詞密麻麻，又要記熟大量舞步，難度極高。她笑指旭培的演出介乎「混亂」與「完成」之間，但大讚他的舞姿非常可愛。評判周國豐更從另一角度解讀，指《重口味》本身是描述愛情是一種病，因此旭培的「混亂」舞姿反而與歌曲主題非常配合，更笑言要頒發「勤工獎」給他，因為其演出真的很「忙」！
網民力撐誠意搭夠：「好期待旭培重口味舞姿！」
陳旭培勇於挑戰自我的精神，引來不少網民留言力撐，認為誠意足以搭夠。網民紛紛表示：「可嵐真係好似阿媽湊仔咁，好有愛！」、「旭培完全唔識跳舞都肯試，呢份勇氣值得respect！」、「唔完美但好真實，呢啲先係《中年好聲音》嘅精神！」、「好想睇下個舞姿有幾『混亂』同『可愛』，評判講到咁！」、「勤工獎實至名歸啦，睇得出佢好努力！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期