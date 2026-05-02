中年好聲音4｜陳旭培跳《重口味》舞姿混亂！評判反讚可愛要頒勤工獎

《中年好聲音4》明晚賽況激烈，零跳舞經驗的陳旭培在隊友可嵐的鼓勵下，首度在台上挑戰跳唱快歌《重口味》。雖然陳旭培的舞姿略顯生硬，更被主持車婉婉形容為介乎「混亂」與「完成」之間，但其演出卻意外獲得評判們一致激讚可愛，究竟他的「重口味」舞台有何特別魅力？