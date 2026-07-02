中年好聲音 4｜陳旭培唱《回首》Ad-lib獲激讚！張佳添：七分都係你！
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《中年好聲音 4》選手陳旭培愈戰愈勇！他在最新一集「盲盒選歌」環節中，以一曲《回首》迎戰，唱廣東歌的信心大增。其表演尾段的神級Ad-lib「Do Do Da Da」更獲評審們一致讚好，大讚他已建立個人風格，究竟他的Ad-lib有多厲害？
陳旭培挑戰《回首》展現廣東歌信心
在TVB節目《中年好聲音 4》的12強激戰中，陳旭培選擇了標示著「激流顫音、寬廣音域、換氣點少」的高難度盲盒，最終抽中李克勤的經典金曲《回首》出戰。隨著比賽進行，陳旭培演唱廣東歌愈來愈有信心，這次他沉穩的表現，證明他已準備好在舞台上發光發亮，挑戰更高難度的歌曲。
陳旭培神級Ad-lib聽爽評審
陳旭培在演繹《回首》時，除了展現穩健唱功，更在歌曲結尾即興加入一段Ad-lib「Do Do Da Da」，這個神來之筆讓評審們聽得相當過癮，一致給予高度評價。評審張佳添聽得非常爽，並直言：「有三分克勤影子，但七分都係旭培」、「尤其去到 Ad-lib 嗰度全部都係你嚟嘅！」大讚他已成功建立起強烈的個人風格。
周國豐提點陳旭培強項可入總決賽
評審周國豐亦對陳旭培的Ad-lib讚不絕口，認為這是他整首歌曲中表現最好的部分，並向他提點：「如果你入到總決賽，記住你嘅強項。」暗示這個獨特的技巧將會是他晉級的秘密武器。連主持車婉婉也忍不住開玩笑建議：「你可以諗吓有邊首歌由頭 Do 到尾。」引發現場一片笑聲。
網民力撐：旭培愈唱愈有台型
陳旭培的亮眼表現同樣獲得網民的肯定，不少觀眾留言力撐。「旭培愈唱愈有台型！自信返哂嚟！」、「個Ad-lib真係畫龍點睛，好有驚喜！」、「佢把聲好有磁性，聽出耳油」、「證明努力係有回報，期待佢下一首廣東歌！」、「完全同意評判所講，佢已經有自己嘅味道！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期