中年好聲音 4 ｜ 尹景順為克服自卑參賽！陳旭培爆金句：唱歌係我生命
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晉身《中年好聲音 4》10強的選手，每位背後都有一段追夢故事。其中，陳旭培與尹景順近日剖白參賽心聲，前者曾回歸平淡，卻視唱歌為生命；後者則坦承為克服自卑、渴望被看見而踏上舞台。兩人截然不同卻同樣真摯的告白，感動無數觀眾，揭示了他們在舞台下的內心掙扎。
陳旭培視唱歌如生命 曾回歸平淡仍堅持每日一唱
10強選手陳旭培自從十多年前參加大型比賽後，表面上回歸平淡，成為一個普通上班族，但內心對唱歌的熱愛從未熄滅。他透露：「我每日都唱，一直堅持學習唱歌嘅知識。」他坦言，晉身《中4》10強的過程漫長且充滿挫折，但他選擇絕不放棄，因為唱歌對他而言，已超越了興趣的層面。他更發表震撼宣言，將對手和觀眾都深深感動：「因為唱歌係我嘅水、我嘅空氣、我嘅生命！」這番話道盡了他對音樂的極致熱愛與執著。
尹景順自爆為克服自卑參賽 誓要不看好人刮目相看
另一位選手尹景順的參賽動機，則源於一場與自己的競賽。他罕有地剖白內心脆弱一面：「我其實是比較自卑的人，在很多人的環境中，我總覺得自己很難被看見，也不太敢交際。」然而，自卑並未磨滅他的好勝心，他將《中年好聲音 4》視為證明自己的舞台：「但是我也有好勝心，我參加這個比賽，是想讓不看好我的人看到我的好。」他坦言自己仍需努力克服「感染力」不足的問題，並承諾會全力以赴：「唱歌對我來說還有很多要學習，我需要的是感情。我會盡我所能，把每一首歌唱好，唱我所能。」
網民大為感動 留言力撐：有故事歌聲最動人
兩位選手的真情剖白，引發網民強烈共鳴。「好感動！原來佢哋背後有咁多故事！」、「陳旭培句『唱歌係我生命』好有火，完全感受到佢團火！」、「尹景順加油！你已經成功踏出第一步，好多人已經睇到你！」、「呢啲先係中年好聲音嘅精神，為咗夢想，幾時都唔會遲！」、「聽完佢哋嘅心聲，再聽佢哋唱歌一定會更有感覺。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期