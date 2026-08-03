中年好聲音4｜陳旭培帶病上陣失準！後台爆喊哽咽自責：最唔想支持者失望
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陳旭培在TVB節目《中年好聲音 4》中挑戰自我，首度自彈自唱輕快國語歌《情非得已》，期望為觀眾帶來突破。可惜比賽當日他卻帶病上陣，嚴重影響表現，成為全晚最低分。賽後他更在後台情緒崩潰，哽咽自責，場面令人心酸。
陳旭培首度自彈自唱 帶病上陣氣息不足
陳旭培透露，除了團戰時唱過《手放開》，他從未在《中 4》舞台上演唱普通話歌曲，而且自中學畢業後已沒有再彈結他，因此這次自彈自唱《情非得已》對他而言是一大突破。然而，比賽當日他不幸抱病在身，在氣息不足的情況下，難以發揮應有水準，最終只獲得全晚最低的89分，成績未如理想，臉上流露出失望之情。
肥媽讚專業精神 周國豐提醒保重身體
雖然陳旭培表現失準，但評審肥媽依然對其專業精神表示讚賞，稱「The show must go on」，並讚揚他在台上未有流露半點病態，堅持完成演出。而評審周國豐則語重心長地提醒旭培要保重身體，直言：「尤其去到呢個階段，當大家聲音都保持到，而你病咗嘅話，咁對你好不利。」一語道出了比賽的殘酷現實，健康狀況足以影響賽果。
陳旭培後台訪問突爆喊：我最唔想支持我嘅人失望
賽後，陳旭培接受主持人鄭衍峰訪問時，終於忍不住情緒。他透露比賽前練習時非常順利，但正式演出時卻失準，認為可能與自己未能處理壓力有關。說到此處，他不禁哽咽起來，自責地說：「呢個都係自己嘅責任，我最唔想嘅係支持我嘅人失望。」場面令人動容，盡顯他對舞台的重視和對支持者的歉意。
網民湧入打氣：睇到好心痛！
節目播出後，大批網民湧入社交平台為陳旭培打氣，表示理解和支持。「病住唱仲要彈結他，已經好叻仔！」「The show must go on，呢句真係好專業！」「唔好喊呀旭培！我哋完全冇失望！」「快啲好返，下次再唱過！支持你！」「睇到佢喊嗰下好心痛，加油呀！」「壓力大係人之常情，唔好太自責。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期