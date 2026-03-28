中年好聲音4｜陳旭培瞞父母參賽！獲愛妻撐腰唱《Perfect》鏡頭前愛宣言冧爆全場
廣告
《中年好聲音4》參賽者陳旭培深情獻唱《Perfect》，鏡頭前更罕有地向太太發表愛的宣言，場面甜到漏！原來他為追夢竟瞞著思想傳統的父母，全靠太太在背後百分百支持，究竟這位「愛妻號」背後有著怎樣的辛酸與掙扎？
陳旭培深情獻唱《Perfect》 心心眼望實台下愛妻
在最新一集《中年好聲音4》中，參賽者陳旭培選唱了情歌《Perfect》，他演唱時不僅投入，更不時心心眼望向觀眾席上的太太，將歌曲中的愛意完全釋放。這份深情流露的表演，讓評審肥媽與海兒都大讚他唱出了甜到漏的感情，整個錄影廠都感受到他對太太滿瀉的愛意。
陳旭培愛宣言冧爆全場 「見咗佢咁耐我依然都好有愛」
陳旭培在賽前訪問中，毫不掩飾對太太的愛意，他坦言太太是他追夢的最大動力，不介意他沒有正職，更經常鼓勵他。他肉麻表示：「佢淨係同我講專心比賽，行到幾遠就幾遠，唔好諗其他嘢。」旭培更發表愛的宣言，直言與太太是親密的伴侶，直至現在仍愛意滿瀉：「去到今時今日見咗佢咁耐，我依然都好有愛，都會心心眼。」
陳旭培揭家庭革命 瞞傳統父母參賽「電話會爆炸」
這份甜蜜背後，其實隱藏著陳旭培的家庭壓力。他透露自己從事配音工作約6年，但一直只是副業，因為父母思想傳統，一直希望他能找到一份收入穩定的公務員工作。他坦言：「當初我有機會入行簽公司，佢哋都阻止我做呢樣嘢。」因此，他成功入選《中年好聲音4》100強時，完全沒有通知父母，更直言不敢告知他們自己為了比賽而沒有再找工作，他解釋：「呢樣嘢係唔可以同佢哋講嘅，否則我電話會爆炸。」
網民洗版力撐愛妻號 「呢啲老婆邊度搵」
節目播出後，陳旭培的「愛妻號」形象深入民心，網民紛紛洗版留言，大讚他太太是「絕世好老婆」。不少人表示被他們的愛情故事感動：「有個咁支持自己嘅老婆，真係執到寶！」、「聽到佢講瞞住屋企人參賽好心酸，加油呀！」、「呢啲老婆邊度搵？要好好珍惜！」、「唱《Perfect》望住老婆嗰下，真係甜到糖尿！」、「希望佢父母睇到節目會明白佢嘅決心啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期