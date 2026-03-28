中年好聲音4｜陳旭培瞞父母參賽！獲愛妻撐腰唱《Perfect》鏡頭前愛宣言冧爆全場

《中年好聲音4》參賽者陳旭培深情獻唱《Perfect》，鏡頭前更罕有地向太太發表愛的宣言，場面甜到漏！原來他為追夢竟瞞著思想傳統的父母，全靠太太在背後百分百支持，究竟這位「愛妻號」背後有著怎樣的辛酸與掙扎？