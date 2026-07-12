中年好聲音4｜陳旭培拉傷大腿帶傷上陣 一個分數令全場評審震驚

《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》今晚（12日）翡翠台播出11強回合，主題為「我們都是這樣失戀的」，邀得「情歌王子」梁漢文任嘉賓評審。當中陳旭培拉傷大腿帶傷上陣獻唱陳奕迅《阿士匹靈》，竟獲每位評審一致給予19分，以95分全場最高分震驚全場，連一向嚴格的周國豐都強調「冇同情分」。