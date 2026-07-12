中年好聲音4｜陳旭培拉傷大腿帶傷上陣 一個分數令全場評審震驚
陳旭培帶傷獻唱《阿士匹靈》奪全場最高95分
今晚11強選手以失戀歌決戰，陳旭培在大腿拉傷的情況下選唱陳奕迅經典作品《阿士匹靈》，將歌曲中的痛楚與自身傷患的真實感受融為一體，演繹出令人心碎的情感層次。周國豐點評時特別強調「我冇同情分」，肥媽則大讚他「唱得出好痛嘅感覺」，而海兒更指陳旭培「唱出新的聲音」，認為他在傷痛中激發出前所未有的聲線表現。最終五位評審每人給出19分，合共95分成為本回合最高分選手，連陳旭培本人都表示「練習嘅時候從來冇唱出過呢個聲音」。
梁漢文劉浩龍坐鎮評審席見證10強誕生
本回合賽制規定最低分3位選手跌入待定區，再由評審「退庭投票」淘汰1位，正式產出《中年好聲音4》10強名單。嘉賓評審梁漢文以「情歌王子」身份為失戀主題把關，「知音人」劉浩龍亦在場為選手提供專業意見。此外，憑劇集《正義女神》中「惡魔少年高成彬」一角爆紅的劉倬昕亦以特別嘉賓身份亮相，為節目增添話題。今晚11強歌單陣容鼎盛，包括尤淑情《痛愛》、蔡宓婕《愛在記憶中找你》、尹景順《我不難過》、鄭家聲《KONG》、范子睿《十面埋伏》及鄭仲豪《不來也不去》等。
陳旭培瞞父母參賽全靠太太做最強後盾
現職配音員的陳旭培入行約6年，但配音一直只是副業。他早前透露父母思想傳統，一直希望他做收入穩定的公務員，當初有機會入行簽公司時亦被阻止，因此入選100強時根本沒有通知家人：「因為我參加咗比賽就冇再繼續搵工，呢樣嘢係唔可以同佢哋講嘅，否則我電話會爆炸。」幸好太太百分百支持他追夢，不介意他沒有正職，更經常鼓勵他：「佢淨係同我講專心比賽，行到幾遠就幾遠，唔好諗其他嘢。」陳旭培肉麻表示與太太至今仍愛意滿瀉：「見咗佢咁耐，我依然都好有愛，都會心心眼。」
網民激讚陳旭培傷住唱更有感染力
節目播出後，陳旭培帶傷奪95分的表現隨即在網上引起熱議。不少網民留言表示「拉傷大腿仲唱到95分，呢個先係真正實力」、「每個評審都畀19分，完全冇爭議」、「痛住唱反而唱出咗歌入面嘅痛，絕了」、「海兒講得啱，呢個係新嘅聲音，傷痛激發潛能」。亦有網民翻出他瞞住父母參賽的故事，大讚「有太太支持就夠，希望佢可以一路殺入決賽證明畀屋企人睇」。