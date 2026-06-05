中年好聲音4｜陳旭培再戰廣東歌勁緊張！肥媽狠批似機械人畫面超尷尬
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上回合勇奪MVP的「靚仔配音員」陳旭培，今集再以廣東歌《我的天 我的歌》出戰，卻似乎未能克服緊張心情！他在台上竟被拍到邊唱邊搖擺身體數拍子，生硬的動作更被評審肥媽形容似機械人，到底他能否再次創下佳績？
靚仔配音員陳旭培緊張到Un住數拍子
擅長唱英文歌的「靚仔配音員」陳旭培，在上個回合以廣東歌《心酸的情歌》勇奪MVP，表現備受肯定。然而，今次他以許志安的《我的天 我的歌》出戰時，似乎壓力倍增，仍未能完全克服緊張的心情。從畫面可見，他邊唱邊不自覺地搖擺身體來數拍子，動作略顯生硬，緊張情緒表露無遺。
肥媽狠批動作生硬 形容似足機械人
陳旭培獨特的舞台動作，隨即引起評審們的注意。向來直接的肥媽（Maria Cordero）便一針見血地指出他的問題，形容他搖擺身體數拍子的模樣，看起來就像一個機械人，場面略顯尷尬。這個有趣的形容詞，也精準地點出了陳旭培因過度緊張而導致的肢體僵硬問題。
陳旭培解畫：首歌可代表逝去友誼
對於選曲，陳旭培亦有自己的獨特見解。他表示，《我的天 我的歌》本來是一首失戀情歌，但他認為歌詞的意境亦可代表一段逝去的友誼。他希望透過自己的演繹，呈現出與原唱不一樣的感覺，為這首經典歌曲注入新的意義。到底他這次對歌曲的全新詮釋，能否打動評審團？
網民反應兩極：希望唔好影響分數
陳旭培的表現引起網民討論，有人為他感到擔心，亦有人覺得評語中肯。網民留言：「旭培加油啊！睇得出佢好緊張，希望唔好影響分數。」「肥媽講得又幾似，真係有啲機械人feel，哈哈！」「其實佢把聲唔差，係個台型要練下。」「好想知佢最後拎幾多分！今集好有懸念！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期