中年好聲音 4｜陳旭培孖胡鴻鈞粉藍兄弟裝合唱！評審讚溫暖感爆棚：成個畫面出晒嚟！
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陳旭培與胡鴻鈞在《中年好聲音 4》舞台上，以一身粉藍色「兄弟裝」亮相，溫馨合唱《太難開始》！兩人聲線雖不同，卻意外地融合出溫暖感覺，嘉賓石修更激讚「成個畫面出晒嚟」，究竟這對組合帶來了怎樣的感動？
陳旭培胡鴻鈞襯到絕 兄弟情演繹《太難開始》
陳旭培與幫唱嘉賓胡鴻鈞的合作，在視覺和聽覺上都帶來了極致的享受。兩人齊齊穿上粉藍色服飾，襯到絕的造型猶如親兄弟，一登場就散發出溫馨的氣場。他們合唱歌曲《太難開始》，雖然聲線各有特色，但兩把聲音加在一起卻產生了奇妙的化學作用，帶出滿滿的溫暖感覺，讓觀眾聽得如癡如醉。
石修讚有畫面感 張佳添指陳旭培感情大躍進
這個溫暖的表演深深打動了評審和嘉賓。嘉賓石修聽畢後激讚兩人的歌聲非常動聽，更表示：「你哋唱嗰陣時，我成個畫面出咗嚟。」評審張佳添則專業分析，雖然旭培與胡鴻鈞的聲線不同，但加在一起卻能帶出溫暖感覺。他同時特別讚揚陳旭培的進步，指他唱歌的感情仔細度比之前提升了不少，表現令人刮目相看。
網民大讚溫馨組合：聽出耳油
這個充滿兄弟情的溫馨組合，在網上獲得一致好評。「呢個組合好舒服，粉藍色衫加埋溫柔歌聲，好治癒。」「胡鴻鈞把聲真係好靚，同陳旭培把聲好夾！」「旭培真係愈唱愈好，感情細膩咗好多！」「石修講得啱，真係好有畫面，好似睇緊MV咁。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期