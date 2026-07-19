中年好聲音4｜陳旭培挑戰《K歌之王》首句即出事 走音背後竟然另有隱情

無綫節目《中年好聲音4》今晚（19日）迎來10強賽事，入行6年的配音員陳旭培在台上獻唱經典金曲卻意外失準。面對殘酷淘汰機制與評審嚴厲點評，他背負著沉重家庭壓力孤注一擲。這場關乎晉級命運與夢想交戰最終引爆出一段不為人知隱秘辛酸。