中年好聲音4｜陳旭培挑戰《K歌之王》首句即出事 走音背後竟然另有隱情
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無綫節目《中年好聲音4》今晚（19日）迎來10強賽事，入行6年的配音員陳旭培在台上獻唱經典金曲卻意外失準。面對殘酷淘汰機制與評審嚴厲點評，他背負著沉重家庭壓力孤注一擲。這場關乎晉級命運與夢想交戰最終引爆出一段不為人知隱秘辛酸。
中年好聲音4十強賽事重啟排名制
10強賽事重啟累積排名分制度並分5個回合進行激戰，每個回合分數最高參賽者可獲10分，每集MVP更會額外加2分，戰至第5回合將淘汰最低分3人誕生終極7強。今個回合以K歌之夜為主題，陳旭培選擇演繹本身極為熟悉兼且貼合主題的名作《K歌之王》。不過他在演繹第一句假音時意外走音，隨後第二段表現逐漸回穩越唱越好，最終在該回合僅獲得88分成績。
評審肥媽直指獻唱K歌之王意外走音
面對突如其來的失準狀況，評審肥媽立刻向陳旭培發出質問：「你有冇唔舒服？」她直言即使後段表現有改善，但走音只能按機制扣分處理。另一位評審海兒則詳細分析其演唱技巧，她指出陳旭培在前段真氣與假聲控制得非常出色，然而去到歌曲後半部最低音位置出現少許飄忽情況。海兒進一步向他解釋，這種不穩定源於身體過度緊繃，直接導致氣息無法好好支撐發聲。
配音員陳旭培隱瞞傳統父母參賽追夢
現職配音員入行約6年間一直只將配音當作副業，他早前坦言父母思想極為傳統，長久以來都期望他能夠成為一名收入穩定公務員。當初有機會簽約入行時已經遭到家人強烈阻止，因此今次入選100強階段時完全沒有向父母透露半點風聲。他深知一旦公開便會引發家庭風暴：「因為我參加咗比賽就冇再繼續搵工，呢樣嘢係唔可以同佢哋講嘅，否則我電話會爆炸。」
網民熱議選手獲愛妻力撐成最強後盾
節目播出後隨即引發大批觀眾及網民熱烈討論，不少網民對於他為了追夢而承受巨大壓力感到心酸，紛紛在網上留言打氣：「瞞住屋企人比賽真係好大壓力，走音都情有可原」、「有太太支持真係好幸福」。事實上，陳旭培在台上肉麻感激太太百分百支持，不介意他暫時沒有正職，他引述太太平日的鼓勵說話：「佢淨係同我講專心比賽，行到幾遠就幾遠，唔好諗其他嘢。」他當眾大曬恩愛表示至今對太太都會心心眼。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期