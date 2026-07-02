中年好聲音 4｜車婉婉重提陳年緋聞！陳松伶尷尬傻笑 周國豐一句神回覆
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《中年好聲音 4》比賽氣氛緊張，但期間竟爆出輕鬆八卦！主持車婉婉在節目中，突然重提嘉賓評審陳松伶與評審周國豐N年前的緋聞，令陳松伶當場尷尬傻笑。面對突如其來的舊聞，周國豐卻非常淡定，更以一句高EQ說話回應，到底他説了甚麼？
車婉婉大膽重提陳松伶周國豐舊緋聞
在最新一集TVB節目《中年好聲音 4》的比賽期間，正當大家全神貫注於選手表現時，主持車婉婉突然話鋒一轉，向嘉賓評審陳松伶及評審周國豐「發炮」，公開重提兩人N年前傳過的緋聞，為緊張的賽事投下一枚八卦震撼彈，令現場氣氛瞬間變得輕鬆又尷尬。
陳松伶即時尷尬傻笑反應超真實
面對車婉婉的突然爆料，女主角陳松伶顯得有點不知所措，當場被嚇得只能尷尬傻笑，完全不懂如何反應，真實的表情全被鏡頭捕捉下來。相反，緋聞的男主角周國豐則顯得非常淡定，從容不迫地應對這個突發狀況，盡顯大將之風。
周國豐淡定回應：係我榮幸係佢不幸
在全場期待下，周國豐並沒有迴避問題，反而大方地以一句幽默說話為這段陳年緋聞解畫。他望向陳松伶笑著說：「係我榮幸，係佢不幸啫！」這句高EQ的神回覆，既化解了陳松伶的尷尬，又為節目增添了娛樂性，引得全場大笑，成功炒熱氣氛。
網民激讚周國豐EQ高：婉婉好敢問
這個意想不到的插曲成為網民熱話，不少人留言大讚主持及評審的互動非常有趣。「車婉婉真係好敢問，娛樂性十足！」、「周國豐EQ真係好高，一句就拆掂！」、「松松姐姐個尷尬樣好可愛！」、「比賽咁緊張，搞下笑幾好，氣氛即刻輕鬆哂！」、「呢啲咪就係資深藝人嘅功力囉！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期