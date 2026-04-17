中年好聲音4｜第五位評審揭曉！救火接替谷婭溦獲激讚 網民：收視有望反彈！

《中年好聲音4》評審團風波不斷，繼谷婭溦離任引發熱議後，節目組終於公布第五位評審人選！周國豐在社交平台貼出合照，原來係殿堂級評判陳潔靈（Miss Chan Chan）強勢回歸！網民見到呢個「救火」陣容即時興奮分享，紛紛留言「收視即上升番幾點」、「有份量」，更有粉絲激動表示「鍾意Miss Chan Chan🥰」，期待她帶來專業評審水準。