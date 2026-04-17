中年好聲音4｜第五位評審揭曉！救火接替谷婭溦獲激讚 網民：收視有望反彈！
陳潔靈救火上陣網民激讚有份量
面對谷婭溦突然離任後的評審空缺，節目組選擇邀請陳潔靈加盟，立即獲得網民一面倒支持。有網民留言「中4加油，預祝收視節節上升💪💪💪」，對新陣容充滿信心。另有粉絲建議「如果係Miss Chan Chan，收視即上升番幾點，另外最好來個廣東歌之夜」，期待她能為節目帶來新氣象。更有眼利網民直接點破「你自己都tag咗Miss Chan Chan, 她都坐埋評判席, 仲要估？」，證實消息屬實。
Miss Chan Chan毒舌評審經典戰績回顧
在香港歌唱選秀界地位超然，以「狠辣、準確且具建設性」的評語聞名。她在《超級巨聲》系列中奠定「Miss Chan Chan」地位，曾語重心長地「叮」走高人氣參賽者駱胤鳴，留下經典名言「很有潛質、很真，但很走音！」展現其專業堅持。她與杜麗莎因評分標準不同而產生激烈火花，成為當時節目話題焦點。近年她在《聲夢傳奇2》、《聲秀》準決賽等節目中繼續擔任關鍵評審，更自爆會在家「煲劇」式重溫學員表現，務求掌握每位學員的成長蛻變。
谷婭溦離任風波評審團大洗牌
《中年好聲音4》播出以來話題不斷，早前曾傳谷婭溦與海兒疑似內訌，谷婭溦更不點名批評某位「大師」藉她博流量，惹出不少是非。鄧兆尊其後爆料谷婭溦離任評審疑遭資方撤換，令評審團陣容出現變動。網民原本猜測接任人選包括經常擔任評判的伍仲衡和張崇德，但最終由陳潔靈「救火」上陣，令人意外驚喜。張佳添早前表示歡迎曾任評審的人員回歸，認為「每一集會多啲角度及變數，多啲新鮮感」。
網民期待專業度回歸收視反彈
陳潔靈加盟消息一出，網民反應熱烈，普遍認為她的專業水準能為節目帶來正面影響。有網民直言「鐘意miss Chan chan 有份量」，對她的評審能力充滿信心。更有忠實觀眾表示「支持 Miss Chan Chan」，期待她能延續昔日《超級巨聲》的專業評審傳統。面對前任評審離任引發的種種爭議，網民普遍認為陳潔靈的加入能為節目注入新動力，令收視重新反彈。