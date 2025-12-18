中年好聲音4｜43歲陳逸璇面試唱《Misty》 出道逾20年開腔獲肥媽激讚

《中年好聲音4》香港賽區即將開戰，製作組本周六晚推出先導特輯，率先曝光100強選手陣容。當中前歌手陳逸璇面試片段流出，開腔即獲肥媽海兒激讚，連前監製張佳添都大讚其低音進步神速，但她被分配到「顏值擔當組」後坦言尷尬，決定要減肥。