中年好聲音4｜43歲陳逸璇面試唱《Misty》 出道逾20年開腔獲肥媽激讚
《中年好聲音4》香港賽區即將開戰，製作組本周六晚推出先導特輯，率先曝光100強選手陣容。當中前歌手陳逸璇面試片段流出，開腔即獲肥媽海兒激讚，連前監製張佳添都大讚其低音進步神速，但她被分配到「顏值擔當組」後坦言尷尬，決定要減肥。
陳逸璇面試片段曝光 肥媽海兒即時激讚
陳逸璇在面試環節演唱《Misty》的片段率先曝光，她一開腔便技驚四座，肥媽海兒立即激讚其表現。前監製張佳添更直言「低音明顯好過以前」，對她的進步表示驚喜。不過增磅不少的陳逸璇被製作組分配到「顏值擔當組」，她坦言感到尷尬，決定要開始減肥。網民看到片段後紛紛留言「唔使聽副歌都知入硬100強」，對她的實力表示認同。
《中年好聲音4》香港賽區採用盲選賽制
香港賽區將沿用其他賽區的「盲選」賽制，參賽者只能憑歌聲吸引評審按燈。獲得0至1燈的參賽者會即時被淘汰，2至4燈選手需進入等候區等待翻盤機會，而5燈選手則可直接晉級下一輪。據悉在本周日播出的香港賽區首集中，眾多選手實力相當強勁，短短一集內竟然誕生了3名5燈選手，競爭激烈程度可見一斑。
100強選手陣容多元化 各行各業雲集
是次香港賽區的100強選手陣容相當多元化，除了有歌唱導師、律師、投行執行董事、遺體化妝師、貿易銷售總監、廣告策劃員及健康科學家等來自各行各業的代表外，更雲集了來自五湖四海的追夢人。參賽者分別來自洛杉磯、菲律賓、日本、瑞典、蘇格蘭及德國等地，齊齊以歌聲追夢。當中較為吸睛的演出片段，包括有聽到連海兒及張佳添也目瞪口呆的超強男高音選手，以及前歌手參賽者可嵐、陳逸璇及陶枳樽的面試片段。
網民期待香港賽區正式開戰
先導特輯播出後，網民對香港賽區的正式比賽充滿期待。有網民留言表示「香港賽區選手質素好高」、「陳逸璇真係進步咗好多」，亦有人關注她被分配到顏值擔當組的安排。不少觀眾都表示會準時收看本周日晚播出的香港賽區首集，期待看到更多精彩表演和激烈競爭。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期