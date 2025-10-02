43歲長腿歌手殺入《中年好聲音4》！被朋友狠批要減15磅曬峇里島逆天長腿照反擊？
廣告
《中年好聲音4》即將強勢開播，日前節目組舉行大型活動，讓130位參賽者首度公開亮相，陣容中驚見現年43歲的前歌手陳逸璇！她坦言近年因減少幕前工作而增磅不少，更被朋友狠批要減肥，不過她最近在社交媒體上載的峇里島旅行靚相，大騷逆天長腿，狀態大勇，究竟她是如何備戰這次比賽的呢？
陳逸璇現身中年好聲音4誓言減磅
日前《中年好聲音4》舉行記者會，130位成功入圍的參賽者齊齊現身，場面墟冚。在眾多參賽者中，擁有歌手身份的陳逸璇無疑是焦點之一，吸引了不少傳媒目光。面對鏡頭，她坦言為了今次比賽，首要任務就是減肥，為重返舞台做好最充分的準備，可見她對這次比賽的重視程度，決心要以最佳狀態示人。
陳逸璇自嘲肥到隻豬朋友狠批減15磅
陳逸璇在接受訪問時大方承認自己體重上升，更毫不諱言地自我調侃。她表示近年因為減少了幕前演出，對身材管理有所鬆懈，體重不知不覺間增加不少。她更爆料指有朋友直接要求她至少要減掉15磅，她笑著回應：「相信翻睇自己的記者會片段和照片肥到隻豬咁，會有動力減肥。」這番坦率又帶點自嘲的回應，展現出她輕鬆面對壓力的一面。
陳逸璇峇里島靚相曝光大騷逆天長腿
雖然口說自己變胖，但陳逸璇早前在社交平台分享的靚相卻完全是另一回事。原來她在今年生日時，獨自一人飛往峇里島進行了為期21天的身心淨化之旅。她更特地預約了專業攝影團隊，在充滿異國風情的烏布皇宮前留影，相中的她穿上特色服裝，大騷一雙超級長腿，散發出皇室貴族般的氣質，狀態好到不得了。
網民激讚陳逸璇預定顏值擔當
陳逸璇的峇里島靚相一出，立即引來大批網民留言激讚，紛紛表示完全看不出她需要減肥，更大讚她保養得宜，美貌與身材兼備。不少網友更笑言她已經「預定了顏值擔當的席位！」，認為她絕對是今季《中年好聲音4》中最吸睛的參賽者之一，非常期待她在節目中的歌唱表現，相信她能憑藉昔日的演唱功力再次震撼觀眾。
圖片來源：東方新地、IG@jolieyschan資料或影片來源：原文刊於新假期