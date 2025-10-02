43歲長腿歌手殺入《中年好聲音4》！被朋友狠批要減15磅曬峇里島逆天長腿照反擊？

《中年好聲音4》即將強勢開播，日前節目組舉行大型活動，讓130位參賽者首度公開亮相，陣容中驚見現年43歲的前歌手陳逸璇！她坦言近年因減少幕前工作而增磅不少，更被朋友狠批要減肥，不過她最近在社交媒體上載的峇里島旅行靚相，大騷逆天長腿，狀態大勇，究竟她是如何備戰這次比賽的呢？