中年好聲音4｜「翻版栢芝」陶枳樽黃藝輝過大禮 巨型金器鋪滿屋勁富貴

《中年好聲音4》參賽者陶枳樽與黃藝輝今日正式過大禮，場面極盡隆重。原本打算一切從簡的二人，最終決定依足傳統進行儀式，黃藝輝準備的聘禮更是豪華得令人咋舌，金器海味鋪滿全屋，陶枳樽感動發文直言「好值得」，而她昔日一輯火辣寫真亦隨即被翻出熱議。