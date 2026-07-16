中年好聲音4｜「翻版栢芝」陶枳樽黃藝輝過大禮 巨型金器鋪滿屋勁富貴
黃藝輝聘禮金光閃閃鋪滿全屋
陶枳樽今日在社交平台分享多張過大禮照片，現場畫面相當墟冚。黃藝輝為這次儀式準備的聘禮極盡豪華，琳瑯滿目的金器及海味禮品鋪滿了整張大枱。金器方面除了有份量十足的巨型金頸鍊，更有至少三對巨型龍鳳鈪、一個精緻的「囍」字金擺設及多個玉吊墜，金光閃閃非常氣派。此外鮑參翅肚、龍鳳禮餅等過百樣禮品亦堆積如山，排場十足，誠意滿瀉。
陶枳樽紅色低胸長裙明艷照人
過大禮當日一對準新人笑容滿面，洋溢著幸福氣氛。準新娘陶枳樽穿上一襲紅色低胸性感長裙，明艷動人；而黃藝輝亦細心地穿上恤衫打上領呔，對儀式表示十足尊重。兩人站在滿屋聘禮前合照，畫面充滿喜氣，足見這對因比賽結緣的情侶感情穩固甜蜜。
陶枳樽IG感性發文：敗在「Once in the life time」
陶枳樽在IG感性發文分享成為「囍事主角」的心情，她寫道：「本來打算一切從簡的，結果～還是敗在了這句『Once in the life time』，決定保留傳統婚禮之前的一個個重要步驟～古代提親 aka #過大禮」。她對家中突然變得「好壯觀好喜氣」表示十分開心，亦多謝家人朋友的笑容和祝福，特別提到「爸爸那幾句惹哭全場的叮囑」，感到「一切都好感動好值得」。
黃藝輝曾因甩Beat被淘汰卻收穫愛情
36歲的陶枳樽曾是前女團HunterZ成員，擁有多方面演藝經驗，近年亦有參演劇集《反黑英雄》及電影《尋秦記》。而黃藝輝則因參加《中年好聲音4》被稱為「中4劉以達」，雖然在比賽中被評表現不穩，更因演唱《我們的歌》時嚴重甩Beat而遭淘汰，但比賽卻意外讓他與陶枳樽這兩條平行線有了交點。黃藝輝在今年3月訂婚時曾發表愛的宣言：「如果人生只有一次相守的機會，我想和她試試。不為了圓滿，只為了把我所有不太熟練的愛，都交到她手裡。」如今他正用行動實踐承諾。
陶枳樽「翻版栢芝」火辣寫真被翻出
隨著婚訊傳出，陶枳樽昔日的火辣寫真集《Cross✕Play》亦在網上重新出土。這輯約10年前拍攝的寫真重新演繹多個經典電影造型，封面以一身純白內衣加恤衫示人，攤在床上姿勢超誘惑。陶枳樽的網名「柏力芝」其實大有來頭，源於她初期與網絡紅人伍仔合作拍片時因聲音沙啞被暱稱為「翻版栢芝」，其後演變為現時的名字，憑藉姣好身材和親和力累積大批粉絲。
網民激讚身材無得彈
網民看到過大禮照片及舊寫真後反應熱烈，紛紛留言祝福兼大讚陶枳樽身材出眾。有人留言「身材真係好」、「演繹得好到位」，亦有網民表示「身材真係無得彈」、「每個造型都好靚」。不少人感嘆《中年好聲音4》竟然真的能造就一段良緣，黃藝輝雖然比賽被淘汰，但贏到美人歸，堪稱人生大贏家。