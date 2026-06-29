中年好聲音4｜雷小雷PK賽致命忘詞！強忍淚水告別舞台：我畢業
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昨晚（6月28日）《中年好聲音4》上演了極度殘酷又感人的一幕，參賽者雷小雷在合唱環節表現失準後，需進入「加時PK賽」爭取晉級機會，惟最終因壓力過大，在台上發生致命失誤，最終遺憾出局。他在台上的告別感言，更令全場淚崩。
雷小雷合唱環節失準 評審狠批揀錯歌
在合唱環節中，雷小雷與趙浚承合唱《童話》，但表現未如理想。評審海兒直指他唱副歌時過於心急：「有一種感覺想你慢落嚟，會抽離咗少少。」肥媽則點出他唱首段時沒有處理好尾音，未能帶動觀眾情緒。李志剛雖然讚賞雷小雷天生靚聲，但認為他揀錯歌：「《童話》呢首歌好浪漫、好輕……但你全部做晒出面。」連串負評令他陷入淘汰危機。
生死戰壓力爆煲 雷小雷中途忘詞全場淚崩
比賽結束後，雷小雷與陳旭培、周志康、可嵐一同進入「加時PK賽」。當其餘三位參賽者都頂住壓力穩定發揮時，最後登場的雷小雷在演唱《唯一》至中段時，卻突然忘記歌詞！這個致命失誤讓台下的戰友們和主持車婉婉心知不妙，但他們沒有放棄，反而邊哭邊揮手為他打氣，場面極度感人。
肥媽哽咽訓話 雷小雷無奈出局
面對雷小雷的失誤，五位評審最終無奈地一致決定將他淘汰。評審肥媽在宣布結果時亦難掩不捨，更一度哽咽，向所有參賽者訓話：「我成日教你哋，你一定要有承受壓力嘅心，同埋唔好出錯，你寧願穩陣過關都唔好出錯……」這番話道盡了比賽的殘酷現實。
雷小雷強忍淚水告別 坦言最不捨戰友
在離開舞台前，雷小雷強忍淚水發表告別感言，表示能走到13強已經非常開心：「一個小小農村裏來到這個舞台上唱歌，好多人看到我唱歌，我已經心裏很知足了。謝謝你們，還有謝謝我的同學們，我畢業了。」他坦言最不捨的是一班戰友，這次經歷讓他急速成長，更讓他知道原來有這麼多人喜歡他。
網民大呼心痛 淚讚戰友情誼
雷小雷被淘汰的一幕令無數觀眾動容，網民紛紛留言表達不捨：「睇到喊… 忘詞真係大忌，但見到佢咁好心痛。」、「台下啲同學仔一齊喊真係好感動，呢啲就係戰友情！」、「肥媽講得啱，比賽就係咁殘酷，穩定好重要。」、「小雷把聲好好聽，希望佢之後有其他發展！」、「『我畢業了』呢句真係…喊死我！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期