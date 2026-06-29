中年好聲音4｜雷小雷PK賽致命忘詞！強忍淚水告別舞台：我畢業

昨晚（6月28日）《中年好聲音4》上演了極度殘酷又感人的一幕，參賽者雷小雷在合唱環節表現失準後，需進入「加時PK賽」爭取晉級機會，惟最終因壓力過大，在台上發生致命失誤，最終遺憾出局。他在台上的告別感言，更令全場淚崩。