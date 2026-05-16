中年好聲音4｜雷小雷唱《隱形翅膀》謝嫲嫲！賽後花20小時探親 再用家鄉話告白

《中年好聲音4》參賽者雷小雷的孝心震驚全場！原來他每次比賽結束後，都會花費超過二十小時的車程，從香港返回浙江探望高齡87歲的嫲嫲。他在台上選唱《隱形的翅膀》送給這位生命中最重要的人，更在表演結束後，用極罕有的家鄉「畲族語」隔空告白，真摯情感令全場動容，連肥媽都喊到眼腫！