中年好聲音4｜雷小雷唱《隱形翅膀》謝嫲嫲！賽後花20小時探親 再用家鄉話告白
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《中年好聲音4》參賽者雷小雷的孝心震驚全場！原來他每次比賽結束後，都會花費超過二十小時的車程，從香港返回浙江探望高齡87歲的嫲嫲。他在台上選唱《隱形的翅膀》送給這位生命中最重要的人，更在表演結束後，用極罕有的家鄉「畲族語」隔空告白，真摯情感令全場動容，連肥媽都喊到眼腫！
雷小雷驚人毅力曝光 每次賽後花逾20小時返鄉探嫲嫲
雷小雷與嫲嫲的深厚感情，從他驚人的舉動可見一斑。節目中透露，他每次在香港完成比賽後，並不會稍作休息，而是馬上踏上超過二十小時的漫長車程，返回位於浙江的家鄉，只為探望年屆87歲的嫲嫲。這份非比尋常的堅持與毅力，讓現場觀眾和評審都感到非常驚訝和敬佩，也為他接下來的表演鋪墊了極為感人的氣氛。
憶童年被欺凌與嫲嫲相依為命 選唱《隱形翅膀》
雷小雷在台上分享，自己因為自小父母離異，在學校經常被同學欺負，度過了一段孤單的童年。在家族之中，只有嫲嫲對他不離不棄，兩嫲孫從此相依為命。他透露嫲嫲為了養育他，每日凌晨三、四時便要起床上山挖中藥，再徒步到市集換取微薄金錢，一生辛勞。他感性地表示，童年時以為自己「飛」不起來，但原來「翅膀」一直就在身旁，因此選唱《隱形的翅膀》送給嫲嫲，將所有思念與愛意化作歌聲。
雷小雷罕有畲族語隔空告白 肥媽感動到眼腫
演唱結束後，雷小雷表示嫲嫲是他生命中最感謝的人，隨後他望向鏡頭，特別以家鄉的「畲（粵音：蛇）族語」向正在電視機前的嫲嫲隔空告白：「你聽到我唱歌嗎？我唱得好唔好聽……」雖然在場大部分人都聽不懂內容，但那份發自內心的真誠語氣，卻超越了語言的隔閡，深深感動了每一個人。評審肥媽更是哭到雙眼紅腫，海兒和谷婭溦也大讚他的高音通透，演出穩定。
網民洗版力撐孝順孫 「呢個故仔值得拎冠軍」
雷小雷的故事和歌聲在網上引起巨大迴響，網民紛紛洗版留言，力撐這位孝順孫。
「來回40幾個鐘車程？呢份孝心真係無得頂！respect！」
「嫲嫲湊大嘅細路真係零舍唔同，佢嫲嫲一定好安慰。」
「聽到佢用家鄉話告白嗰下，我即刻爆喊，太真摯喇！」
「呢個唔再係歌唱比賽，係人性光輝嘅表現。」
「呢個故事，呢份感情，佢已經贏咗！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期