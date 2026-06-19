中年好聲音 4｜前導師韋綺姍爆少女心！公開示愛吳亦偉 遭肥媽寸爆「狼虎年華」
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前三季《中年好聲音》的嚴肅導師韋綺姍，在最新一集節目中竟徹底失控！當「全能 ACE」參賽者吳亦偉表演完畢後，韋綺姍竟一秒化身小粉絲，不但當眾向男神公開示愛，更在全場起哄下熱情擁抱對方，場面極度熾熱！究竟她做了甚麼，竟惹來肥媽當場嘲諷「狼虎年華」？
吳亦偉帶病上陣飆高音 韋綺姍秒變小粉絲
今集賽事中，被譽為「全能 ACE」的吳亦偉選唱高難度歌曲《後知後覺》，當中頻繁的轉假音及飆高音極考唱功，但他依然揮灑自如，表演完畢後才透露自己正患上支氣管炎，敬業精神可嘉。正當評審給予評語時，肥媽突然踢爆韋綺姍與黑妹都是亦偉的忠實粉絲，卸下導師身份的韋綺姍更即場模仿亦偉原創歌《吳亦偉》中的招牌「彈舌音」嘟嘟聲，少女心大爆發的舉動讓全場嘩然。
肥媽寸爆「狼虎年華」 周國豐補刀全場爆笑
眼見韋綺姍完全陷入粉絲模式，一旁的肥媽忍不住開玩笑說：「係靚仔都唔使咁啦！」更直指她與黑妹是「你兩個咁嘅狼虎年華吖！」另一位評審周國豐亦加入戰團，抵死補刀：「加埋成百幾歲！」兩人的幽默吐槽瞬間引爆全場笑點，令原本緊張的比賽氣氛變得輕鬆又搞笑，韋綺姍的熱情反應與評審們的互動成為當晚一大亮點。
韋綺姍徇眾要求擁抱男神 公開表白：我真係好鍾意你
當吳亦偉準備離開舞台時，韋綺姍的熱情更是達到頂點，她竟當眾向對方大聲表白：「我好鍾意亦偉㗎，你嘅 Groove 真係好好，好想同你跳番 Part 舞，我真係好鍾意你！」直白的示愛讓全場氣氛升溫。吳亦偉禮貌地上前與韋綺姍握手致謝，但現場觀眾立即起哄高呼「抱抱」、「咀嘴」，在群眾壓力下，韋綺姍最終徇眾要求，上前與男神熱情相擁，場面極為震撼。
網民洗版熱議：估唔到韋老師咁熱情
節目播出後，韋綺姍的「反差萌」舉動隨即引發網民熱烈討論，不少觀眾對她嚴肅導師形象以外的一面感到驚訝。留言區被洗版：「韋老師反差萌好可愛！」、「肥媽同周國豐啲吐槽笑死我！」、「吳亦偉病住都唱得咁好，抵佢圈粉啦！」、「呢part真係成集最好笑嘅位！」、「好想睇韋綺姍同亦偉跳舞！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期