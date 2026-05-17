中年好聲音4｜馬浩宜任性參賽新手媽媽18強出局 回憶初入圍有罪惡感

《中年好聲音4》賽事進入白熱化階段，35歲新手媽媽馬浩宜由100強一路殺入18強，最終卻在「人生之歌」環節低分出局。這位在BB僅9個月大時就毅然參賽的行政助理，7個月來每天在凌晨4點家務與錄影之間來回掙扎，出局一刻她沒有崩潰，反而第一時間致電丈夫要求帶全家人入電視城。