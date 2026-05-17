中年好聲音4｜馬浩宜任性參賽新手媽媽18強出局 回憶初入圍有罪惡感
馬浩宜由100強5燈晉身18強賽事經過
馬浩宜在《中年好聲音4》第6集首次登場，憑一曲《If no one will listen》成功獲得5燈，其後一路過關斬將晉身18強。比賽期間她與周志康合唱成為焦點，兩人在練習室閉關長達兩星期反覆磨合。馬浩宜透露第一次與周志康合體練習時，對方謙稱「未開聲」，結果一開口便輕鬆唱完整首歌，令她當場震驚。兩人初期練和音時「甩皮甩骨」，經過無數次排練、加入走位與故事編排，甚至穿上表演服模擬演出，才磨合出默契。馬浩宜大讚周志康：「好專業、好細心，喺大佬身上學到好多嘢！」
出局後馬浩宜邀全家入電視城見證努力
在「人生之歌」環節，馬浩宜已知自己分數偏低，但她沒有情緒崩潰，而是第一時間打電話給丈夫：「帶全家人入TVB。」她坦言即使可能無法再唱歌給家人聽，也想讓他們親眼看看電視城——這個媽媽曾經努力奮鬥過的地方。出局時她感慨表示感謝丈夫放手讓她「任性」參加比賽，主持車婉婉身為人母亦對她生完BB後立即參賽感到不可思議，直言難以想像當中付出。
9個月大BB成為馬浩宜堅持7個月參賽動力
馬浩宜參賽時BB只有9個月大，剛學會爬、學會叫人。她每天睜開眼就圍繞孩子轉：換尿片、餵奶、哄睡，只能趁寶寶小睡空檔匆匆去上唱歌課。隨著比賽從PK賽進入導師賽，拍攝日程愈來愈密集，她開始感到強烈內疚：「每次出門錄影，聽到BB在身後喊，我心裡『做媽媽做不夠』嘅罪惡感，比比賽壓力更大。」晚上回到家孩子早已睡著，她卻不敢休息，廚房還有沒洗的杯子、地上散落餅乾碎，常常忙到凌晨4點。她曾說自己從來不是天生歌姬，只是一個很想唱歌、卻更捨不得錯過孩子成長的普通媽媽，而BB那「咯咯咯」笑聲就是撐住她走完全程的最大能量。
網民感動留言讚馬浩宜展現媽媽力量
馬浩宜出局消息傳出後隨即引發網民熱議，不少觀眾被她在育兒與追夢之間拼盡全力的故事打動。有網民留言表示「睇到佢打電話叫老公帶全家入TVB嗰幕真係眼濕濕」，亦有人大讚「呢個就係當媽嘅力量，BB大個一定會以媽媽為榮」。馬浩宜自己亦曾在社交平台分享心聲，表示參加這場比賽從來不是為了贏，而是為了有一天能指住電視對長大的孩子說：「BB你睇，媽媽曾經好努力過。」