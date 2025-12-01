中年好聲音4｜「中4版吳大強」魏文財唱情歌似「暗殺」 評審爆笑點評仍獲3燈
昨晚《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》第二集播出後，一位57歲參賽者魏文財憑藉獨特的老歌演繹風格成功吸引評審注意。這位被網民稱為「中4版吳大強」的參賽者選唱經典情歌《月亮代表我的心》，雖然演出過程引來評審爆笑點評，但最終仍以個人魅力和嗓音特色獲得3燈佳績進入待定區。他的表現究竟有何特別之處，令評審們又愛又笑。
魏文財獻唱《月亮代表我的心》引爆笑點評
現年57歲的魏文財在台上演唱經典情歌《月亮代表我的心》時，展現出與眾不同的詮釋方式。然而他的演唱風格卻未能完全掌握歌曲應有的溫柔情感，反而呈現出較為緊張和用力的唱法。周國豐在點評時更是忍不住開玩笑，直言魏文財的版本聽起來「似暗殺多過示愛」，現場氣氛瞬間變得輕鬆搞笑。這個幽默的比喻不僅逗樂了其他評審，也讓觀眾對這位特別的參賽者留下深刻印象。
評審一致認同魏文財聲線魅力十足
儘管演唱技巧上存在改善空間，但評審們都對魏文財的嗓音質素給予正面評價。肥媽在點評時表示「我諗佢對電腦對得多，好少同女人溝通，『輕輕的一個吻』幾時有輕輕啫？不知幾咁肉緊。點解要咁樣同人唱情歌呢？但係佢把聲又ok架喎。」她的幽默分析道出了魏文財在情感表達上的不足，同時也肯定了他的聲線條件。溦溦則直接讚賞「想讚你把聲好Charm幾靚」，認為他的聲音具有獨特的吸引力和魅力。
魏文財獲封「中4版吳大強」
魏文財的表現讓人聯想起首季備受喜愛的參賽者吳大強，兩人都以熱愛演唱老歌而聞名。雖然在情感詮釋方面仍有進步空間，但魏文財憑藉其個人特色和優質聲線，最終獲得3燈成績。周國豐總結時表示「你嘅版本係似暗殺咯，不過係有唱老歌嘅味道嘅，把聲都幾吸引嘅」，既指出了他的不足，也肯定了他在演唱老歌方面的天賦。
網民熱議魏文財搞笑演出成經典
魏文財的表現在社交媒體上引起熱烈討論，不少網民都被他的認真演出和評審的幽默點評逗樂。有觀眾留言「佢真係好認真唱緊情歌，但係聽落真係似威脅多過示愛」，也有人表示「雖然唱得搞笑，但係把聲真係幾好聽」。更多網民將他與首季的吳大強作比較，認為他有潛力成為新一代的節目亮點人物。這種既有實力又帶來娛樂效果的參賽者，正是《中年好聲音》節目希望發掘的人才類型，相信魏文財在接下來的比賽中會帶來更多驚喜。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期