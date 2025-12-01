中年好聲音4｜「中4版吳大強」魏文財唱情歌似「暗殺」 評審爆笑點評仍獲3燈

昨晚《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》第二集播出後，一位57歲參賽者魏文財憑藉獨特的老歌演繹風格成功吸引評審注意。這位被網民稱為「中4版吳大強」的參賽者選唱經典情歌《月亮代表我的心》，雖然演出過程引來評審爆笑點評，但最終仍以個人魅力和嗓音特色獲得3燈佳績進入待定區。他的表現究竟有何特別之處，令評審們又愛又笑。