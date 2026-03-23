中年好聲音 4｜黃藝輝唱快歌甩Beat慘遭淘汰！海兒自責建議出錯

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昨晚（22日）《中年好聲音 4》上演殘酷一戰，有「中 4 劉以達」之稱的黃藝輝挑戰王力宏的輕快歌《我們的歌》，竟出現嚴重甩Beat的災難級失誤，最終僅獲78分慘遭淘汰！令人震驚的是，評審海兒在賽後竟罕有地將責任攬上身，坦言是自己建議出錯才導致這個結果。

黃藝輝挑戰《我們歌》嚴重甩Beat 谷婭溦打拍子都救唔返

一直被評為表現不穩定的下弦參賽者黃藝輝，昨晚決戰上弦「大魔王」唯一，實力懸殊。藝輝選唱輕快的《我們的歌》，惟表演中段他嚴重甩Beat，節奏完全錯亂，即使身為評審的谷婭溦在台下焦急地為他打拍子，亦無補於事，場面極度尷尬。最終他只獲得78分的低分，在整個回合結束後，與蔡文駒一同被淘汰出局，結束了《中年好聲音 4》的旅程。

評審狠批黃藝輝錯晒兼好攰 海兒自責建議選錯歌

對於黃藝輝的表現，評審們給予了尖銳的批評。谷婭溦直言他從歌曲早段已搶拍子：「依家係你自己好 High 好開心，但成件事錯晒！」周國豐則指歌曲本身充滿正能量，但藝輝的聲音卻予人疲憊的感覺。最戲劇性的一幕，是評審海兒坦言要為藝輝的低分負上責任，她解釋因曾在海選時聽過藝輝自彈自唱輕快歌覺得不錯，所以才建議他選唱快歌，沒想到結果強差人意，海兒的自責令現場氣氛一度變得非常沉重。

黃藝輝幽默面對出局要求P獎座 網民大讚有風度

雖然因嚴重失誤而被淘汰，但有「中 4 劉以達」之稱的黃藝輝卻展現出非凡的風度。當得知自己是《中 4》第30名時，他竟搞笑地扮作拿著獎座說：「係咪應該有個獎喺度？幫我 P 落去吖唔該。」一句玩笑瞬間緩和了現場的悲傷氣氛。他其後認真地感激所有台前幕後，並承諾「會更加認真做人、做音樂。」網民對其反應大表讚賞，紛紛留言：「雖然唱得唔好，但佢好有風度！」、「呢啲咪體育精神囉，輸得起！」、「佢嘅幽默感令大家冇咁難過，好抵讚」。

中年好聲音4 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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