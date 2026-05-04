中年好聲音4｜「四季元老」黎若雪終被淘汰！與戴藝感性告別：堅持追夢好難

《中年好聲音4》昨晚（3日）播出的一集充滿淚水與感動，評審在艱難抉擇後，無奈宣布淘汰戴藝與黎若雪。當中最令人惋惜的，莫過於被主持車婉婉揭發由第一季參賽至今的「四季元老」黎若雪，她一句「堅持追夢是很難的事」道盡辛酸，感動全場，場面令人動容。