中年好聲音4｜「四季元老」黎若雪終被淘汰！與戴藝感性告別：堅持追夢好難
廣告
《中年好聲音4》昨晚（3日）播出的一集充滿淚水與感動，評審在艱難抉擇後，無奈宣布淘汰戴藝與黎若雪。當中最令人惋惜的，莫過於被主持車婉婉揭發由第一季參賽至今的「四季元老」黎若雪，她一句「堅持追夢是很難的事」道盡辛酸，感動全場，場面令人動容。
戴藝眼濕濕道歉：無時間綵排對唔住拍檔
在宣布淘汰結果的一刻，戴藝首先忍不住眼濕濕，她哽咽表示感到非常抱歉，因為自覺沒有太多時間與拍檔鄭仲豪進行綵排，影響了表現，覺得對不起對方。雖然最終要離開舞台，但戴藝強調自己絕不會放棄唱歌，並覺得參加《中4》後成長了很多，更感性地表示希望將來有機會再跟各位戰友一起唱歌，展現了對音樂的熱愛與執著。
黎若雪感言惹哭網民：「堅持過後有想像唔到嘅收穫」
另一位被淘汰的選手黎若雪，其感言更是觸動了無數觀眾的心。她在台上強忍淚水，以平靜而堅定的語氣分享追夢的心路歷程，她說：「堅持追夢是很難的事，但堅持過後會得到想像不了的收穫。」這句充滿力量和智慧的話，不僅是她個人經歷的總結，也為所有仍在追夢路上奮鬥的人帶來了莫大的鼓舞，其堅毅精神令人敬佩。
「四季元老」背景揭秘：車婉婉爆黎若雪由第一季參賽至今
在黎若雪發表感言後，主持車婉婉突然向觀眾揭露一個驚人事實，原來黎若雪是一位極具恆心的參賽者。車婉婉透露，黎若雪從《中年好聲音》第一季開始，每一季都有報名參加，直至第四季才成功走到觀眾眼前。這個「四季元老」的背景故事，讓她的淘汰更添一份悲壯與惋惜，也讓觀眾更深刻地體會到她口中「堅持」二字的重量。
網民大嘆可惜：「最有恆心選手值得尊敬」
節目播出後，大量網民湧入討論區，對黎若雪和戴藝的離開表示不捨，尤其對黎若雪的恆心感到敬佩。
「聽到黎若雪由第一季參加到而家，真係好感動，好有毅力！」
「淘汰真係好殘酷，但佢嘅追夢精神已經贏咗。」
「戴藝唔好喊，你已經好叻，期待你之後嘅發展。」
「『堅持過後會得到想像不了的收穫』呢句太true，好勵志！」
「《中年好聲音》唔止係比賽，仲係人生課堂，多謝黎若雪同戴藝。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期