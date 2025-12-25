中年好聲音4｜42歲黎若雪四年參賽終入100強 為肥媽搏到盡勁勵志

《中年好聲音4》42歲黎若雪連續三年被淘汰，今年終於首度躋身100強！這位堅持不懈的參賽者在第六集中演唱《愛是最大權利》，不但獲得評審海兒激讚精神可嘉，更感動肥媽大讚聲線靚，背後原來有一個令人動容的追星故事。

黎若雪四年參賽終入100強 海兒激讚態度被啟發

黎若雪今年是第四次參加《中年好聲音》，前三次均在100強門外止步，但她從未放棄。海兒對她的堅持大為感動，直言「三次都入唔到100強，第四次都要繼續去，呢種態度我係好被Inspired。因為唔放棄個個都知要唔放棄，但係咪真係個個可以做到呢？」這番話道出了黎若雪四年來的不屈不撓精神，也反映出選秀節目背後參賽者的真實掙扎。評審的認同無疑為黎若雪多年來的努力給予了最大的肯定。

黎若雪為見肥媽一面搏盡 19歲參賽回憶成動力

原來黎若雪參加《中年好聲音》有一個特別原因，就是想見肥媽一面。她透露「我19歲嗰年參加過歌唱比賽，都係阿媽做評判嘅…我今年第四年嚟參加，一定要見到阿媽一面！」這個跨越23年的追星夢想，終於在今年得以實現。從19歲的青澀少女到42歲的中年女性，黎若雪對音樂的熱愛和對偶像的敬仰從未改變，這份純真令人動容。

肥媽大讚黎若雪聲線靚揀啱歌 享受舞台表現出色

面對這位忠實粉絲，肥媽亦不吝讚美，大讚黎若雪「你把聲好靚，同埋你係揀啱歌，好揮灑自如，好享受個舞台」。肥媽的認同對黎若雪來說意義重大，不但是對她歌唱實力的肯定，更是對她多年堅持的最大回報。黎若雪選擇演唱《愛是最大權利》這首充滿正能量的歌曲，正好呼應了她對音樂夢想的執著追求。

《中4》新增盲選賽制 五大賽區競爭激烈

《中年好聲音4》今季新增「盲選」環節，參賽者只能憑歌聲吸引評審撳燈，獲得0至1燈的參賽者會立即被淘汰，2至4燈選手需在等候區等待翻盤機會，只有5燈選手才能直接晉級。節目設有香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，由肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦擔任評審。這個新賽制增加了比賽的刺激性和不確定性，讓每位參賽者都必須在短時間內展現最佳實力。

