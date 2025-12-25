中年好聲音4｜42歲黎若雪四年參賽終入100強 為肥媽搏到盡勁勵志

《中年好聲音4》42歲黎若雪連續三年被淘汰，今年終於首度躋身100強！這位堅持不懈的參賽者在第六集中演唱《愛是最大權利》，不但獲得評審海兒激讚精神可嘉，更感動肥媽大讚聲線靚，背後原來有一個令人動容的追星故事。