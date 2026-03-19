中年好聲音4｜30強殘酷新賽制曝光！上弦下弦一對一PK 隨時跌入危險區被淘汰

《中年好聲音4》戰況愈演愈烈！本周日（22日）晚將迎來全新「黑白榮耀換位賽」，30強選手將面臨史上最殘酷的一對一生死對決。選手被分為上弦黑隊及下弦白隊，一旦落敗即跌入危險區，隨時面臨被淘汰的命運，整個賽制將淘汰6人，氣氛緊張到極點！究竟誰能穩坐榮耀寶座，誰又會黯然離場？