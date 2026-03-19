中年好聲音4｜30強殘酷新賽制曝光！上弦下弦一對一PK 隨時跌入危險區被淘汰
廣告
《中年好聲音4》戰況愈演愈烈！本周日（22日）晚將迎來全新「黑白榮耀換位賽」，30強選手將面臨史上最殘酷的一對一生死對決。選手被分為上弦黑隊及下弦白隊，一旦落敗即跌入危險區，隨時面臨被淘汰的命運，整個賽制將淘汰6人，氣氛緊張到極點！究竟誰能穩坐榮耀寶座，誰又會黯然離場？
殘酷賽制揭秘 上弦下弦生死對決
《中年好聲音4》於本周日晚8點播映的集數將會進入全新階段，30強選手將以「黑白榮耀換位賽」一決高下。賽制根據選手往績排名，將他們分成上弦黑隊及下弦白隊。上弦隊員可按分數高低，自由選擇出場次序，佔盡優勢；相反，下弦隊員則必須透過抽籤決定對戰位置，命運全靠運氣。在一對一PK賽中，分數較高者便能穩坐榮耀寶座，而分數較低者則會直接跌入危險區。比賽結束後，評審們將「退庭商議」，在危險區中選擇淘汰兩人，意味著整個「黑白榮耀換位賽」將會淘汰多達6人，競爭極為激烈。
首輪對戰歌單公開 緊張氣氛一觸即發
今集「黑白榮耀換位賽」將率先上演五局精彩對決，對戰名單與歌單亦已曝光，緊張氣氛一觸即發！首輪對決包括下弦羅天宇以《傾城》挑戰上弦鄭仲豪的《Lose Control》；下弦錢偉浩選唱《如願》對戰上弦許美琪的《胡桃夾子》；下弦蔡文駒以《氧氣》硬撼上弦卓猷燕的《I Will Survive》；下弦鄭家聲的《李香蘭》將與上弦馬浩宜的《Forever Young》比拼；最後則有下弦黃藝輝以《我們的歌》對決上弦唯一的《You Raise Me Up》。今集更有音樂總監Donald Pak帶領其樂隊為參賽者現場演奏，勢必將比賽氣氛推至高峰。
網民熱議新賽制：好刺激！替下弦隊擔心
新賽制一公佈，立即在網上引發熱烈討論，網民反應兩極！不少觀眾大讚新玩法夠刺激，留言表示：「一對一PK先係最真實力嘅比拼，好期待！」、「呢個賽制好殘酷，但亦都好公平，輸咗就係輸咗。」不過，亦有大批網民為下弦隊選手感到擔心，紛紛表示：「下弦隊抽籤太唔着數啦，好睇運氣！」、「上弦可以揀出場次序，優勢太明顯」、「希望我撐嘅選手唔好跌入危險區，好緊張呀！」。看來今次的換位賽，無論對參賽者還是觀眾，都是一次極大的心理考驗。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期