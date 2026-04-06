《乘風2026》陳凱琳混血顏值驚艷內地觀眾 獲吹捧「迪麗熱巴接班人」意見兩極

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）衝出香港參戰《乘風2026》，憑藉精緻混血容貌瞬間攻佔內地社交平台熱搜！34歲三子之母的她在初舞台展現驚人反差魅力，被內地網民瘋狂激讚封為「迪麗熱巴接班人」，成功打破外界對其唱功的質疑，證明港姐不只是花瓶！