《乘風2026》陳凱琳混血顏值驚艷內地觀眾 獲吹捧「迪麗熱巴接班人」意見兩極
廣告
前港姐冠軍陳凱琳（Grace）衝出香港參戰《乘風2026》，憑藉精緻混血容貌瞬間攻佔內地社交平台熱搜！34歲三子之母的她在初舞台展現驚人反差魅力，被內地網民瘋狂激讚封為「迪麗熱巴接班人」，成功打破外界對其唱功的質疑，證明港姐不只是花瓶！
陳凱琳白色戰衣驚艷全場 回眸一笑被讚真人芭比
在《乘風2026》初舞台第二回合中，作為唯一香港代表的陳凱琳換上亮眼戰衣，一套白色閃鑽吊帶短裙配合深邃眼妝，將她立體的五官優點發揮到極致。在舞台射燈下光芒四射的Grace展現出優雅矜貴的一面，回眸一笑的瞬間被網民形容為「真人芭比」，異域風情美貌與深邃輪廓相當搶鏡。她選唱英文歌《Me Too》，整體演出發揮穩定且台風自信，在舞台上大展俏皮舞姿，成功利用巧妙編曲避開高難度演唱部分。
網民激讚封「迪麗熱巴接班人」 混血長相正中內地口味
陳凱琳的表現迅速在內地社交平台引爆討論，不少網民將其與內地頂流女神比較，甚至誇張地吹捧她為「迪麗熱巴接班人」，直言這款「濃顏系」美貌正中內地觀眾口味，網民又大讚其選歌聰明，獲好評為「實力超預期」。
373分成績與蕭薔差距懸殊 粉絲直呼票數低於預期
儘管陳凱琳在舞台上表現出色，但最終僅獲得373分，與對手蕭薔的509分差距懸殊，令不少粉絲直呼票數遠低於預期。這個結果在網上引發熱烈討論，有支持者認為Grace的表現值得更高分數，質疑評分標準的公平性。
網民反應兩極化 讚美與質疑聲音並存
消息公布後，網民反應呈現明顯兩極化趨勢。支持者紛紛留言「期待陳凱琳為港爭光」、「其實不嬲好野嚟，啲人唔識貨」，認為她的參賽為香港在內地娛樂圈爭取了曝光機會。然而也有不同聲音出現，部分網民直言「迪麗熱巴靚好多～根本無得比較」、「佢年青時確實幾靚，但同熱巴比就唔夠班」。
資料或影片來源：原文刊於新假期