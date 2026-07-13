女團成員巴士遭鹹豬手摸大髀 皮膚即時敏感紅腫 遭網民檢討衣著引關注
Maho搭巴士遭阿叔扮瞓覺伸手摸大髀
Maho在帖文中詳述事發經過，指當時巴士車廂內明明有大量空位，但一名陌生阿叔偏偏選擇坐在她隔壁。起初對方假裝睡覺，將手慢慢放到她的大髀上，Maho已刻意縮埋一邊，但對方變本加厲將整隻手放上來，嚇得她即時彈起。她醒起要影相留證據，一舉起手機對方即刻擰開面並落車離開，行為明顯刻意。更離譜的是，Maho被觸碰後大髀皮膚隨即出現紅腫敏感症狀，她怒斥：「痴孖筋 平時用開手𢲡屎食㗎？污糟到我大髀敏感！」
Maho強調發文為警惕姊妹非尋求意見
Maho表示發文目的純粹是想警惕其他女性提防同類犯案手法，並非尋求任何意見或協助。她解釋當下未有即時大叫，是因為最初見對方在睡覺，怕冤枉人：「所以第一下都呆咗同下意識幫人諗咗藉口先，應該係佢訓著唔小心掂到？」直到發現對方觸碰動作明顯刻意，再加上車廂根本無其他乘客，才確認自己遭到非禮。至於為何沒有即時報警，她透露過往曾有報警經驗，花了大量時間錄口供最終換來「證據不足」的結果，令她對報警效果存疑。不過她其後更新帖文，確認已採取報警行動。
乙女新夢Maho過往走日系路線曾推出寫真
Maho是女團「乙女新夢」成員，近一年專注個人發展，亦是樂壇女新人。她一向走日系風格路線，曾推出個人寫真，形象青春活潑。事發當日她身穿運動品牌喱士長袖上衣配短裙，穿著並無任何暴露之處。她貼出全身照反擊時更諷刺道：「哇真係估唔到2026還有人要檢討受害人衣著，話我著到成隻雞咁？我都唔知adidas有賣雞衫咁大件事。」
網民兩極反應有人撐有人檢討受害者
事件引起網民極大迴響，不少女生留言分享自己類似經歷，表示身同感受。有網民直言：「污糟到敏感應該真係好污糟」，亦有人讚賞Maho夠膽公開涉事者照片。然而留言區同時出現檢討受害者的聲音，有人質疑：「著成咁！引人犯罪！」Maho毫不客氣回應：「你個樣唔著都好安全。」面對質疑她為何不當場大叫、報警、拍片的鍵盤戰士，她統一回覆：「呢篇文係俾姊妹睇，唔啱睇你就碌走，唔好喺度滿口噴糞」，並表示「見一個block一個」，態度強硬絕不退讓。