女團成員巴士遭鹹豬手摸大髀 皮膚即時敏感紅腫 遭網民檢討衣著引關注

日系女團「乙女新夢」成員Maho今日在社交平台Threads發文，透露自己搭巴士時遭鄰座陌生阿叔鹹豬手摸大髀，對方更疑似因雙手太污糟，導致她被觸碰後皮膚即時紅腫敏感。事件曝光後Maho遭部分網民檢討衣著，她不但沒有退縮，反而逐一強硬還擊，火藥味十足。