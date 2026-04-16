《九龍城寨之終章》George歐鎮灝正式加盟！演關鍵角色對劇情發展具影響力
George正式加盟城寨 角色戲份有份量
據知情人士透露，George今次在《九龍城寨之終章》中並非客串性質，而是飾演「有名有姓」的重要角色，戲份相當有份量。消息更指其角色對劇情發展具有關鍵影響力，將與戲中不少演員都有精彩對手戲。雖然電影公司無限動力暫時未有正面確認，但回應時表示「適時有待公布」，明顯留有餘地，令外界更加確信George已成功「入城」。這個安排對於一直渴望在大銀幕闖出名堂的George來說，絕對是事業上的重大突破。
金像獎遺珠翻身 小鮮肉變動作新星
George自參加《全民造星2》後入行發展，先後拍攝《寄了一整個春天》及《不赦之罪》兩部電影。特別是在《不赦之罪》中，他飾演強姦少年犯釋囚陳梓樂，努力為自己過失贖罪的角色演出備受好評，原本是今屆香港電影金像獎「最佳新演員」的大熱人選。可惜電影《不赦之罪》突然被DQ，令George無緣入圍金像獎，成為影壇一大遺珠。如今能夠加盟《九龍城寨之終章》這部重磅動作片，對George而言無疑是絕佳的翻身機會，從文藝片小生搖身變成動作片新星。
城寨男神雲集 新舊世代激烈碰撞
《九龍城寨之終章》陣容星光熠熠，除了古天樂、林峯等原班人馬回歸外，更有吳彥祖這位國際級男神加盟。如今再添George這位新生代代表，整個演員陣容橫跨不同世代，勢必擦出精彩火花。以「城寨」一貫的硬橋硬馬打戲風格，相信George亦會親自上陣展現真功夫，與一眾前輩同場較量。這種新舊世代的激烈碰撞，不但為電影增添更多看點，亦象徵著香港動作片的薪火相傳，令影迷格外期待。
網民熱議George上位 粉絲興奮爆燈
George加盟《九龍城寨之終章》的消息一出，立即在網上引起熱烈討論。不少粉絲興奮留言「George終於有機會大展身手」、「期待見到佢同古仔林峯對戲」、「城寨班底真係越來越勁」。亦有網民回想起早前George在Threads回應粉絲提問時表示「冇P1X3L就冇我」的謙遜態度，認為他能夠從男團成員成功轉型為電影演員，實在值得欣賞。隨著George正式「打入城寨」，相信會為他帶來更多演出機會，在影壇發展更上一層樓。