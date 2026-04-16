《九龍城寨之終章》George歐鎮灝正式加盟！演關鍵角色對劇情發展具影響力

《九龍城寨之終章》再添新血！繼吳彥祖確認加盟後，男團P1X3L成員歐鎮灝（George）亦正式「打入城寨」，從金像獎遺珠搖身一變成為動作片新星！這位曾在《不赦之罪》中大放異彩的小鮮肉，即將在鄭保瑞執導的續集中與古天樂、林峯等一眾男神同台較量，預料將掀起新舊世代的巔峰對決，令影迷期待值爆燈！