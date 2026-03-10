五月天香港演唱會臨時cut場次 加開生日場 惹五迷不滿 狂轟主辦方 「罷買」以示抗議

台灣天團五月天成團29年，原定3月24日香港演唱會突然被取消，改為3月25、27、28、29日舉行，其中3月29日更是五月天「成團日」生日限定場。消息一出即引發軒然大波，早前辛苦搶到24日場次門票的五迷瞬間心碎，紛紛在網上狂轟主辦方「0尊重」，質疑臨時變動背後是否涉及售票情況不理想，令一眾鐵粉感到被當作「隨便取消」的對象。