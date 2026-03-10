五月天香港演唱會臨時cut場次 加開生日場 惹五迷不滿 狂轟主辦方 「罷買」以示抗議
五迷網上狂轟主辦方取飛前一日先公布
不少「苦主」於社交平台大呻，指主辦方於取消演出前一日才公布消息實在「好過分」，認為一刀切取消24日場次令大批鐵粉都覺得完全不被尊重。有五迷憤怒表示「我哋用心對待珍惜每一個可以入場嘅機會，但主辦完全唔當大家一回事」，痛斥主辦方的做法令人失望透頂。部分粉絲更質疑取消24日場次可能因為售票情況不理想，反之29日「生日場」肯定會有大批五迷搶飛，形成強烈對比。
鐵粉十幾年追星路被狠狠打擊
有做了「五迷」十幾年的資深粉絲表示，年年五月之約都會參與，深知現場粉絲的熱情氛圍的確無可取代。該名鐵粉雖然今次並非購買24日場次，但仍然為其他歌迷感到不值，「有歌迷可能專登請假、調更、坐車甚至坐飛機嚟香港睇騷，安排好晒依家夾硬取消」，認為主辦方完全沒有考慮粉絲的實際情況和付出的心血。不少五迷更表示將不會購買29日入場票，祝其他粉絲好運，以示抗議。
優先購票變成空歡喜一場
最令五迷心痛的是，部分鐵粉當初是以優先購票資格辛苦搶到門票，結果卻被突然取消場次。這些忠實粉絲原本滿懷期待準備與偶像共度美好時光，如今卻要面對退票的無奈現實。雖然主辦方承諾會為已購買3月24日場次觀眾自動辦理退票安排，所有費用將全數原路退回至用戶購買門票付款帳戶，但金錢損失容易彌補，粉絲的失望情緒卻難以平復。
成團日生日場成唯一亮點
在一片批評聲中，唯一令五迷感到安慰的是3月29日「成團日」生日限定場的安排。五月天選擇在成團紀念日與香港粉絲一同慶祝這個別具象徵意義的日子，確實展現了對港迷的重視。然而這個溫馨安排能否平息粉絲的怒火，仍然是未知之數。不少網民認為即使有生日場加持，也無法彌補主辦方處理手法的不當，期望日後類似活動能夠更加尊重粉絲的權益和感受。
網民熱議主辦方應對手法
事件在網上引發熱烈討論，有網民留言「真係好過分，搶飛都唔容易」，對五迷的遭遇表示同情。另有人質疑「係咪因為賣唔夠飛先取消」，認為主辦方的決定背後可能有商業考量。部分理性網民則建議「希望主辦方可以俾個合理解釋」，認為透明度和誠意是重建信任的關鍵。整體而言，網民普遍認為主辦方的處理手法有待改善，期望未來能夠更加體貼粉絲的感受和需要。
五月天3月香港演唱會傳滯銷 粉絲心痛總結9大失望原因：由票價到海報都好差