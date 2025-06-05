五索冧爆曬「馬生」合照賀35歲牛一 曾直播公開呻經常因1事被訓話
五索冧爆曬與「馬生」慶生sweet爆合照
雖然五索嘅生日已經過去半個月，但近日佢就在社交平台上曬出與「馬生」慶生嘅照片，甜蜜氛圍令人羨慕。照片中，五索笑得十分燦爛，而「馬生」從後輕攬她的身影則被馬面公仔遮住，十分搞怪。此外，五索還分享了家中與蛋糕的合照，以及與同事的溫馨大合照，更將生日稱為五索節：「多謝咁多位同我慶祝生日嘅朋友＋同事們！感謝大家！祝福滿滿～下年五索節再慶祝！ #五索 #五索節」
五索直播嗲馬清鏗唱生日歌
五索早前更公開一段馬清鏗為她獻唱生日歌的影片，片中五索直播致電馬清鏗，兼撒嬌表示自己不開心，希望他唱首生日歌安慰她。馬清鏗二話不說，立刻為她獻唱，寵溺舉動讓人感受到濃濃愛意。雖然馬清鏗從未在五索的影片中正面出鏡，多數只聞其聲，但即使知道五索在拍攝，他也從未阻止，展現對她的包容與支持。
五索直言因1事經常被訓話
雖然馬清鏗不時在五索嘅影片中以聲音出鏡，但五索就表示其實馬清鏗十分介意此舉：「佢真係好嬲㗎，其實佢每一次佢上咗，即係佢把聲上啲片，或者我唔小心po咗佢啲相，佢每次都會訓話我」，更直言在直播中打畀對方並要求佢為自己唱生日歌嘅舉動，完全係冒住生命危險！
五索突現身警局即報案 怒斥1個行為好卑劣 「3,000唔係細數」
憑與大生銀行主席馬清鏗的婚外情爆紅的網紅「五索」鍾睿心（Rachel），人氣一路飆升！不過人紅是非多，近日有不法份子冒認她的身份向粉絲詐騙，事件曝光後令她嬲到爆，一回香港就即刻報案超認真！
五索自言「20年冇坐過經濟艙」當場黑面 為1事投訴：同巴士冇分別
五索回港即報案 直斥騙徒行為卑劣
日前剛從歐洲回港的五索，一落機便趕往山頂警署報案，並拍片上載到社交平台，公開譴責冒認事件。片中她神情嚴肅表示：「估唔到歐洲返嚟第一件事係報案，呢個社會真係太多騙案！」原來有騙徒假冒她身份私訊粉絲，聲稱只要匯款便會收到骨膠原粉或代餐產品，結果錢一到手便人間蒸發，並補充：「我係極之嬲，平時我都係玩玩吓，但今次我100%係認真。」
心痛粉絲被騙 五索：$3,000唔係細數
五索指自己與團隊花盡心思打造品牌，更痛心見到支持者成為受害者，「佢哋全部都係無辜，有個fans比人呃咗三千蚊！」即使一向對金錢看得淡，她也難掩心痛：「$3,000唔係細數，啲騙徒真係好賤格，呃人辛苦錢太過分！」最後，她嚴正聲明從不會主動私訊粉絲要求轉帳，更呼籲大家踴躍分享影片以防更多人受害：「唔想你哋因為鍾意我，被人呃錢。」