五索冧爆曬「馬生」合照賀35歲牛一 曾直播公開呻經常因1事被訓話

最新娛聞
東方新地

廣告

「五索」鍾睿心（Rachel）上月迎來35歲生日，繼早前她公開與好友裕美及林作慶祝生日的影片後，近日五索就再度曬各方好友與其慶生嘅照片，不過當中最搶fo嘅，就莫過於五索冧爆曬出與「馬生」sweet到爆嘅合照……

五索冧爆曬與「馬生」慶生sweet爆合照

雖然五索嘅生日已經過去半個月，但近日佢就在社交平台上曬出與「馬生」慶生嘅照片，甜蜜氛圍令人羨慕。照片中，五索笑得十分燦爛，而「馬生」從後輕攬她的身影則被馬面公仔遮住，十分搞怪。此外，五索還分享了家中與蛋糕的合照，以及與同事的溫馨大合照，更將生日稱為五索節：「多謝咁多位同我慶祝生日嘅朋友＋同事們！感謝大家！祝福滿滿～下年五索節再慶祝！ #五索 #五索節」

五索 小三 五索上月中迎來35歲生日。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索上月中迎來35歲生日。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索 小三 五索日前更公開唔少慶生照，當中更有與「馬生」嘅合照。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索日前更公開唔少慶生照，當中更有與「馬生」嘅合照。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索 小三 五索亦獲裕美及林作為其送上生日蛋糕。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索亦獲裕美及林作為其送上生日蛋糕。（圖片來源：ig@5kidsokma）

五索直播嗲馬清鏗唱生日歌

五索早前更公開一段馬清鏗為她獻唱生日歌的影片，片中五索直播致電馬清鏗，兼撒嬌表示自己不開心，希望他唱首生日歌安慰她。馬清鏗二話不說，立刻為她獻唱，寵溺舉動讓人感受到濃濃愛意。雖然馬清鏗從未在五索的影片中正面出鏡，多數只聞其聲，但即使知道五索在拍攝，他也從未阻止，展現對她的包容與支持。

五索 小三 五索早前曾在直播打電話畀馬清鏗，並表示自己好唔開心，希望對方唱生日歌安慰自己。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索早前曾在直播打電話畀馬清鏗，並表示自己好唔開心，希望對方唱生日歌安慰自己。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索 小三 而馬清鏗二話不說，立刻為她獻唱。（圖片來源：ig@5kidsokma）
而馬清鏗二話不說，立刻為她獻唱。（圖片來源：ig@5kidsokma）

五索直言因1事經常被訓話

雖然馬清鏗不時在五索嘅影片中以聲音出鏡，但五索就表示其實馬清鏗十分介意此舉：「佢真係好嬲㗎，其實佢每一次佢上咗，即係佢把聲上啲片，或者我唔小心po咗佢啲相，佢每次都會訓話我」，更直言在直播中打畀對方並要求佢為自己唱生日歌嘅舉動，完全係冒住生命危險！

五索 小三 其實致電馬清鏗前就表示好驚被對方鬧。（圖片來源：ig@5kidsokma）
其實致電馬清鏗前就表示好驚被對方鬧。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索 小三 五索就表示其實馬清鏗十分介意自己嘅聲音在片中出現，更每次都會被訓話。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索就表示其實馬清鏗十分介意自己嘅聲音在片中出現，更每次都會被訓話。（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索 小三 五索亦稱直播中打畀對方並要求佢為自己唱生日歌嘅舉動，完全係冒住生命危險！（圖片來源：ig@5kidsokma）
五索亦稱直播中打畀對方並要求佢為自己唱生日歌嘅舉動，完全係冒住生命危險！（圖片來源：ig@5kidsokma）

五索突現身警局即報案 怒斥1個行為好卑劣 「3,000唔係細數」

憑與大生銀行主席馬清鏗的婚外情爆紅的網紅「五索」鍾睿心（Rachel），人氣一路飆升！不過人紅是非多，近日有不法份子冒認她的身份向粉絲詐騙，事件曝光後令她嬲到爆，一回香港就即刻報案超認真！

五索自言「20年冇坐過經濟艙」當場黑面 為1事投訴：同巴士冇分別

五索回港即報案 直斥騙徒行為卑劣

日前剛從歐洲回港的五索，一落機便趕往山頂警署報案，並拍片上載到社交平台，公開譴責冒認事件。片中她神情嚴肅表示：「估唔到歐洲返嚟第一件事係報案，呢個社會真係太多騙案！」原來有騙徒假冒她身份私訊粉絲，聲稱只要匯款便會收到骨膠原粉或代餐產品，結果錢一到手便人間蒸發，並補充：「我係極之嬲，平時我都係玩玩吓，但今次我100%係認真。」

五索 小三 五索回港即到山頂警局報案（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索回港即到山頂警局報案（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 小三 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 小三 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 小三 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）

心痛粉絲被騙 五索：$3,000唔係細數

五索指自己與團隊花盡心思打造品牌，更痛心見到支持者成為受害者，「佢哋全部都係無辜，有個fans比人呃咗三千蚊！」即使一向對金錢看得淡，她也難掩心痛：「$3,000唔係細數，啲騙徒真係好賤格，呃人辛苦錢太過分！」最後，她嚴正聲明從不會主動私訊粉絲要求轉帳，更呼籲大家踴躍分享影片以防更多人受害：「唔想你哋因為鍾意我，被人呃錢。」

五索 小三 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 小三 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 小三 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 小三 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）

五索爆被馬清鏗逼買10萬Hermès 開箱後勁嫌棄要送畀阿媽買餸用
五索開live串嘴談做馬清鏗小三 細仔衝入直播嚇到大叫兼憂被「cut水喉」
五索激罕曬馬清鏗「正面照」 重提被爆小三事件兼多謝媽媽力撐
五索出賣馬清鏗陪入產房絕密影片 大爆對方因1事嚇到匿入廁所 揭生5胎有後遺症
五索大方狂派主席視角泳裝福利 拍片大爆因1事與馬清鏗「反咗好多次面」
五索嬲爆想同馬清鏗分手 大呻：佢好難相處！ 被對方用1招輕鬆化解怨氣

撰文：東方新地圖片來源：ig@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 