五索冧爆曬「馬生」合照賀35歲牛一 曾直播公開呻經常因1事被訓話

「五索」鍾睿心（Rachel）上月迎來35歲生日，繼早前她公開與好友裕美及林作慶祝生日的影片後，近日五索就再度曬各方好友與其慶生嘅照片，不過當中最搶fo嘅，就莫過於五索冧爆曬出與「馬生」sweet到爆嘅合照……