五索突搬離15萬月租山頂豪宅 公開內部奢華裝潢 自爆主人房藏神秘物品
五索首度公開10間房豪宅 頂層室內樹屋震撼曝光
五索在影片中強調這是「首次亦是最後一次」公開這座由兩棟建築組成的巨型大宅，屋內每一處細節都經過精心設計，許多創意均源自她小時候對理想生活的幻想。她特別介紹了兒子房間內的「攀爬區」及由她親自設計的「樓梯抽屜」，拾級而上竟是一座位於頂層的室內樹屋，設計極具童話色彩。五索感性表示：「細個屋企好窮，住板間房，只能用被子搭建假想的樓梯，而家希望給予孩子最夢幻的童年。」
報復式偏心女兒 私人夾萬收藏貼紙卡片
五索更透露自己對女兒有種「報復式」的偏心，她直言小時候沒錢買漂亮衣服，現在便買下海量公主裙填滿女兒衣櫃，甚至為年紀尚小的女兒配置私人夾萬，讓她收藏珍貴的貼紙與卡片，藉此補償自己童年的遺憾。屋內更設有私人酒吧，而五索自己亦有多個衣帽間、專屬的化妝室，不過她的手袋收藏則不在豪宅內，而是另外有夾萬收藏，她解釋：「我擺晒喺夾萬而唔係喺間屋度，因為太多工人，我驚佢哋偷。」
3米長沙發竟然不是用來坐 馬清鏗慳錢大法曝光
這座大宅分為兩部分，五索與馬清鏗的居所與小朋友的空間分開。小朋友的區域設有3米極長沙發供其奔跑跳躍而非用作坐椅，小朋友生活區充滿童趣。而在五索與馬清鏗的生活區佈置則時尚十足，大宅極盡奢華，但五索透露馬清鏗性格節儉，客廳那台100吋巨型電視竟然是價值僅2萬至3萬元的「小米」品牌，被她戲稱為「省錢大法」。
主人房藏神秘物品成禁地 五索拒絕開放拍攝
當介紹到五索和馬清鏗的主人房時，她堅決拒絕讓鏡頭進入，神秘地表示：「呢一間房係絕對唔影得嘅，因為入面有好多嘢都唔出得鏡㗎，呢一間就係我同馬先生嘅睡房啦，所以就no no no no no。」這番話立即引起網民熱烈猜測，紛紛好奇究竟房內藏有什麼不能曝光的物品。五索改為展示另一間睡房，她稱每次與馬清鏗吵架後都會在這間房睡覺。
爆山頂豪宅發霉嚴重 有錢人未必鍾意住山頂
除了奢華的一面，五索亦在鏡頭前展示了居住山頂的煩惱。她直言山頂霧氣極重，濕氣導致室內與花園家具「瘋狂發黴」，即便昂貴的椅子也會佈滿黴菌。她笑稱：「其實有錢人不是很喜歡住山頂，因為霧氣太重」，並建議如果要住山頂，應選擇「霧線以下」的位置。這番爆料令網民恍然大悟，原來住山頂並非想像中美好。
網民熱議豪宅內幕 好奇主人房神秘物品
影片曝光後，網民紛紛留言討論，有人好奇主人房內到底藏有什麼秘密物品，亦有人對五索的童年經歷表示同情。不少網民對3米長沙發的用途感到新奇，更有人笑言「有錢人的世界真係唔同」。部分網民則關注五索即將搬屋的原因，猜測是否與風水命理有關，正如她之前所說每年都會搬屋的習慣。