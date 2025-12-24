五索突搬離15萬月租山頂豪宅 公開內部奢華裝潢 自爆主人房藏神秘物品

「最強小三」五索鍾睿心突然宣布即將搬離居住已久的山頂豪宅，並首度在YouTube頻道公開這座月租15萬元、擁有10間房的奢華大宅內部裝潢。這位與已婚大生銀行主席馬清鏗發展婚外情長達十年並育有四名子女的爆紅網紅，竟然在鏡頭前大爆山頂豪宅的驚人內幕，更透露主人房內藏有「不能出鏡的東西」成為絕對禁地，令網民好奇心爆燈。