35歲五索公開年輕「加工前舊照」 真面目曝光反差極大震驚網民：以為係超市大媽

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35歲網紅五索（鍾睿心）向來以大膽直率著稱，近日她在IG限時動態與粉絲進行互動問答時，面對網民質疑五官有否「加工」，她竟然直接貼出一張與現時容貌差天共地的年輕舊照回應，令網民嘩然。

五索貼舊照回應整容質疑容貌反差震驚網民

五索今日在IG限時動態進行「你問我答」環節，有網民毫不客氣地直問：「除左心口僭建，五官有無加工？哈哈。」五索並未否認，反而以曖昧口吻反問：「你覺得呢？哈哈哈」，隨即貼出一張疑似個人年輕時期的舊照。照片中，一名女子身處超級市場，戴著眼鏡專注講電話，雙眼明顯比現時細小，臉型較為方闊，鼻頭亦顯得比現在大，與今日被封為「索爆」的五索可謂判若兩人。

五索親自澄清被外籍男觸碰胸部事件

除了整容話題，五索早前發布的一段街頭短片同樣引起熱議。片中她與一位外籍男子上演搞笑情景劇，假裝頭暈倒向對方懷中，眼尖網民發現男方左手明顯觸碰到她的胸部位置，紛紛擔心女神慘遭「鹹豬手」。五索本人卻泰然自若地親自到留言區回覆：「絕對安全嘅位置，完全不是我身體自身嘅部份。」變相再度確認自己曾進行隆胸手術，而早前她亦曾在問答環節中爽快承認上圍「僭建」，半開玩笑表示：「又問，點樣睇都唔似係真啦。」

十年婚外情育四子女五索從低調變高調

五索與已婚富豪馬清鏗的婚外情已持續長達十年，期間為對方誕下四名子女。近年她一改過去低調作風，頻繁在社交媒體高調分享與馬清鏗的生活點滴，言論出位，早前更大爆馬生有「與年齡不相符的性慾」。此外，她亦曾在鏡頭前大膽自揭患有嚴重脫髮問題，頭頂出現俗稱「鬼剃頭」的禿髮現象，更當場扯下假髮展示真實狀況，坦言脫髮最嚴重時心情無比困擾，最終選擇佩戴假髮重建自信。

網民熱議舊照指根本係第二個人

五索貼出舊照後隨即引爆網民討論，不少人直言相中人與現時的五索「根本係第二個人」，高呼「完全唔認得」。有網民留言表示：「眼細鼻大面闊，同而家差十萬八千里」，亦有人認為輪廓依稀有幾分相似，但氣質和顏值已經完全不同。部分網民則對她的坦率態度表示欣賞，認為她從不迴避敏感話題，「起碼夠膽認」比起其他藝人遮遮掩掩來得爽快。

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（圖片來源：IG@5kidsokma）
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（圖片來源：IG@5kidsokma）
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唔需要擔心五索被觸碰胸部（圖片來源：IG@5kidsokma）
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（圖片來源：IG@5kidsokma）
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五索 兒子專注力不足過度活躍症 4個係馬清鏗嘅子女。（圖片來源：IG@5kidsokma）
4個係馬清鏗嘅子女。（圖片來源：IG@5kidsokma）
鍾睿心 hermes 馬清鏗同34歲的「五索」鍾睿心交往9年。（圖片來源：IG@5kidsokma）
馬清鏗同34歲的「五索」鍾睿心交往9年。（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 馬清鏗 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 鍾睿心 （圖片來源：YouTube@五索）
（圖片來源：YouTube@五索）
五索 馬清鏗 （圖片來源：IG@5kidsokma）
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五索 馬清鏗 一直以來馬生都被遮實一實（圖片來源：IG@5kidsokma）
一直以來馬生都被遮實一實（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 馬清鏗 （圖片來源：IG@5kidsokma）
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五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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