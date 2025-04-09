五索大方狂派主席視角泳裝福利 拍片大爆因1事與馬清鏗「反咗好多次面」

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）年初被爆暗撻66歲已婚大生銀行主席馬清鏗，更做其情婦長達9年，引起唔少網民熱議。雖然五索亦隨之被封為「最強小三」，但係其行事作風就未見低調，反而繼續大方曬與馬清鏗嘅奢華日常。繼早前曬出與馬清鏗蜜遊瑞士嘅片段後，五索近日就再度曬出2人耍花槍嘅新片，更在片中大爆因1事與馬清鏗「反咗好多次面」……