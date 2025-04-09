五索大方狂派主席視角泳裝福利 拍片大爆因1事與馬清鏗「反咗好多次面」
五索大派主席視角泳裝福利
五索近日在社交平台曬出於瑞士旅遊嘅片段，片中五索更以一件頭泳衣上陣，與為佢揸機拍片嘅馬清鏗齊齊步往室外游泳池，大方狂派主席視角泳裝福利！五索雖然在片段中指「馬先生已經影到我個身冇咗」，但片中keep住笑容滿面嘅五索就被網民指：「有馬生陪個人都精神曬！」
五索大爆與馬清鏗「反咗好多次面」
五索除咗大派主席視角福利之外，仲分享一段由馬清鏗親自落廚為佢煮麵嘅影片，並配文：「富商A的傑作。」雖然碗麵賣相平平，但五索就搞笑表示：「嘩，呢碗嘢煮咗半個鐘。嘩，好味呀！原來bacon可以烚㗎！腸仔煎爛都可以，好好味嘅湯麵。」
五索仲在片仲大爆自己因此與馬清鏗「反咗好多次面」，皆因五索唔單止唔食早餐，而且馬清鏗嘅廚藝更令自己「食親都肚痛」。不過雖然馬清鏗嘅廚藝麻麻，但係五索都照樣食曬兼大讚好食，畀足情緒價值對方，亦被網民指係成功「馭夫」嘅祕技！
網民力讚五索馬清鏗sweet到漏
五索亦透露，即使家中聘有5至6名工人，馬清鏗仍會不時下廚為她準備餐點，展現貼心一面。網民對此反應熱烈，留言表示：「好幸福，有個男人咁有錢都仲咁錫我煮早餐比我，死而無憾」、「馬生有工人用都仲要自己親手煮，呢啲絕對係真愛嚟」、「賣相唔太好，但甜蜜度十足」。更有網友笑言：「食曬碗嘢一定係真愛」、「睇你個樣就知好正，要感恩啊，難得男人願意下廚。」
五索孖馬清鏗遊瑞士冧爆叫「Daddy」 串嘴反擊網民負評：你哋繼續圍插我啦
34歲「五索」鍾睿心（Rachel）今年初被爆係66歲大生銀行主席馬清鏗嘅情婦長達9年，五索更隨即被封為「最強小三」，不過2人的婚外情曝光後反而未有特意收斂，反而高調放閃。上月底五索更與馬清鏗飛去瑞士旅遊，五索仲於社交平台大曬旅程中嘅豪華安排，以及甜蜜互動嘅片段，引來唔少網民熱議……
「五索」冧爆叫馬清鏗「Daddy」
五索頻頻上載瑞士遊記，片段中不時聽到馬清鏗在旁輕鬆對話，毫不避忌曝光，其中一段名為「奇怪的一晚」的短片尤其吸睛。影片中，二人乘車前往餐廳，經過紅燈區時，馬清鏗笑問五索：「紅燈區喎，驚唔驚呀？」五索嬌嗔回應「驚呀」，氣氛輕鬆。其後在餐廳進餐時，五索發現這頓價值一萬港元嘅龍蝦餐內竟有殼，驚呼：「點解仲有啲殻喺裏面嘅？Daddy！」馬清鏗則淡定回應：「唔係啩，你問吓佢啊！」，互動十分自然。
而馬清鏗在片中更發現自己嘅鞋竟甩掉，隨後佢更表示對鞋已有十多廿年歷史，展現富豪「慳家」一面獲唔少網民直言有驚喜！
「五索」馬清鏗山頂甜蜜拍片高調放閃
五索之後仲曬出二人搭纜車上山頂享用午餐嘅片段，片中2人嘅恩愛畫面更係毫不掩飾。五索試食牛扒前先唱衰「應該唔會太好食」，馬清鏗則回：「好熟呀？Medium rare變medium well？」五索試後卻改口稱「又好食喎」，馬清鏗輕鬆回應「好食就得啦」，隨即親手餵她品嚐自己的食物，高調放閃令網民直呼甜蜜。馬清鏗在片中更親自操刀，揸機幫五索拍片，互動獲唔少網民大讚sweet到爆！
「五索」串嘴回應網民負評
五索亦在片中重提早前「生蛇」事件，當時歌手衛蘭曾在IG留言安慰她，卻無辜被網民圍攻，質疑衛蘭是否知其背景。五索對此就輕佻表示：「香港人嘅快樂就係建基於個人是非啦，同做一個道德X嘅高地，而我嘅快樂就係環遊全世界，過最好嘅生活，你哋繼續圍插我啦，bye bye香港人！」