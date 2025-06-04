五索突現身警局即報案 怒斥1個行為好卑劣 「3,000唔係細數」

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憑與大生銀行主席馬清鏗的婚外情爆紅的網紅「五索」鍾睿心（Rachel），人氣一路飆升！不過人紅是非多，近日有不法份子冒認她的身份向粉絲詐騙，事件曝光後令她嬲到爆，一回香港就即刻報案超認真！

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五索回港即報案 直斥騙徒行為卑劣

日前剛從歐洲回港的五索，一落機便趕往山頂警署報案，並拍片上載到社交平台，公開譴責冒認事件。片中她神情嚴肅表示：「估唔到歐洲返嚟第一件事係報案，呢個社會真係太多騙案！」原來有騙徒假冒她身份私訊粉絲，聲稱只要匯款便會收到骨膠原粉或代餐產品，結果錢一到手便人間蒸發，並補充：「我係極之嬲，平時我都係玩玩吓，但今次我100%係認真。」

五索 五索回港即到山頂警局報案（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索回港即到山頂警局報案（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
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五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）

心痛粉絲被騙 五索：$3,000唔係細數

五索指自己與團隊花盡心思打造品牌，更痛心見到支持者成為受害者，「佢哋全部都係無辜，有個fans比人呃咗三千蚊！」即使一向對金錢看得淡，她也難掩心痛：「$3,000唔係細數，啲騙徒真係好賤格，呃人辛苦錢太過分！」最後，她嚴正聲明從不會主動私訊粉絲要求轉帳，更呼籲大家踴躍分享影片以防更多人受害：「唔想你哋因為鍾意我，被人呃錢。」

五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
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五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）

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圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期

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