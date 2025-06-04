五索突現身警局即報案 怒斥1個行為好卑劣 「3,000唔係細數」
廣告
憑與大生銀行主席馬清鏗的婚外情爆紅的網紅「五索」鍾睿心（Rachel），人氣一路飆升！不過人紅是非多，近日有不法份子冒認她的身份向粉絲詐騙，事件曝光後令她嬲到爆，一回香港就即刻報案超認真！
五索自言「20年冇坐過經濟艙」當場黑面 為1事投訴：同巴士冇分別
五索回港即報案 直斥騙徒行為卑劣
日前剛從歐洲回港的五索，一落機便趕往山頂警署報案，並拍片上載到社交平台，公開譴責冒認事件。片中她神情嚴肅表示：「估唔到歐洲返嚟第一件事係報案，呢個社會真係太多騙案！」原來有騙徒假冒她身份私訊粉絲，聲稱只要匯款便會收到骨膠原粉或代餐產品，結果錢一到手便人間蒸發，並補充：「我係極之嬲，平時我都係玩玩吓，但今次我100%係認真。」
心痛粉絲被騙 五索：$3,000唔係細數
五索指自己與團隊花盡心思打造品牌，更痛心見到支持者成為受害者，「佢哋全部都係無辜，有個fans比人呃咗三千蚊！」即使一向對金錢看得淡，她也難掩心痛：「$3,000唔係細數，啲騙徒真係好賤格，呃人辛苦錢太過分！」最後，她嚴正聲明從不會主動私訊粉絲要求轉帳，更呼籲大家踴躍分享影片以防更多人受害：「唔想你哋因為鍾意我，被人呃錢。」
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期