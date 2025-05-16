五索開live串嘴玩你問我答 爆與馬清鏗房事兼揚言自己身家「夠用十世」
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「五索」鍾睿心自卑爆與66歲大生銀行主席馬清鏗自爆出婚外情後，生活愈來愈高調，更頻頻拍片分享生活日常。日前佢於社交平台開live大玩你問我答，仲在直播中連環串嘴回應網民問題，火速引起熱議……
五索直播爆馬清鏗超迷戀自己
對於網民問五索如何搞得掂馬生時，五索直言：「首先我從來都冇搞掂過佢，係佢依依不捨咁樣黏住我，其實我已經拒絕咗佢好多次」，並稱係自己魅力難擋，因此令馬生對佢依依不捨。
隨後有網民質疑五索聲稱鍾意馬清鏗嘅錢，但係又令對方真心愛佢嘅提問時，五索就冧爆表示：「都唔知點解，可能佢上世欠咗我！」不過對於網民好奇嘅房事問題，五索則笑言大家好變態，不過就稱「你諗吓生咗咁多個小朋友，你諗吓囉！」
五索串嘴揚言身家夠用十世
五索隨後稱一直以來有唔少人鬧爆佢做小三，不過佢就直言「我覺得香港人鍾意judge咗人先」，並表示「其實我想問吓你同馬先生係朋友，你知道人哋屋企嘅嘢？」兼認為無論如何解釋都會被鬧，因此對於網民質疑自己嘅家事時，佢就選擇唔會理及解釋太多。
五索在直播中仲透露自己與馬清鏗外出時曾被誤以為係女兒，更被稱呼為馬小姐。五索亦親解做網紅原因：「因為好悶，唔想做少奶，想做明星囉」，兼串嘴稱就算冇咗馬清鏗自己一樣有錢，而自己目前嘅身家更係「夠我用十世」，並透露自己已經退隱富豪飯局多年。
五索細仔險衝入直播搞到「cut水喉」
不過五索在直播中就遇到小插曲，皆因其仔仔就差啲衝入直播畫面，嚇到五索不斷大叫：「啊啊啊，cannot，唔好過嚟，千祈唔好過嚟，我開緊live」。並即刻起身阻止仔仔兼表示：「佢出咗個樣，我以後就真係即刻俾人cut水喉。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期