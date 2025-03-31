五索孖馬清鏗遊瑞士冧爆叫「Daddy」 串嘴反擊網民負評：你哋繼續圍插我啦
廣告
34歲「五索」鍾睿心（Rachel）今年初被爆係66歲大生銀行主席馬清鏗嘅情婦長達9年，五索更隨即被封為「最強小三」，不過2人的婚外情曝光後反而未有特意收斂，反而高調放閃。近日五索更與馬清鏗飛去瑞士旅遊，五索仲於社交平台大曬旅程中嘅豪華安排，以及甜蜜互動嘅片段，引來唔少網民熱議……
「五索」冧爆叫馬清鏗「Daddy」
五索近日頻頻上載瑞士遊記，片段中不時聽到馬清鏗在旁輕鬆對話，毫不避忌曝光，其中一段名為「奇怪的一晚」的短片尤其吸睛。影片中，二人乘車前往餐廳，經過紅燈區時，馬清鏗笑問五索：「紅燈區喎，驚唔驚呀？」五索嬌嗔回應「驚呀」，氣氛輕鬆。其後在餐廳進餐時，五索發現這頓價值一萬港元嘅龍蝦餐內竟有殼，驚呼：「點解仲有啲殻喺裏面嘅？Daddy！」馬清鏗則淡定回應：「唔係啩，你問吓佢啊！」，互動十分自然。
而馬清鏗在片中更發現自己嘅鞋竟甩掉，隨後佢更表示對鞋已有十多廿年歷史，展現富豪「慳家」一面獲唔少網民直言有驚喜！
「五索」馬清鏗山頂甜蜜拍片高調放閃
五索之後仲曬出二人搭纜車上山頂享用午餐嘅片段，片中2人嘅恩愛畫面更係毫不掩飾。五索試食牛扒前先唱衰「應該唔會太好食」，馬清鏗則回：「好熟呀？Medium rare變medium well？」五索試後卻改口稱「又好食喎」，馬清鏗輕鬆回應「好食就得啦」，隨即親手餵她品嚐自己的食物，高調放閃令網民直呼甜蜜。馬清鏗在片中更親自操刀，揸機幫五索拍片，互動獲唔少網民大讚sweet到爆！
「五索」串嘴回應網民負評
五索亦在片中重提早前「生蛇」事件，當時歌手衛蘭曾在IG留言安慰她，卻無辜被網民圍攻，質疑衛蘭是否知其背景。五索對此就輕佻表示：「香港人嘅快樂就係建基於個人是非啦，同做一個道德X嘅高地，而我嘅快樂就係環遊全世界，過最好嘅生活，你哋繼續圍插我啦，bye bye香港人！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期