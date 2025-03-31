五索孖馬清鏗遊瑞士冧爆叫「Daddy」 串嘴反擊網民負評：你哋繼續圍插我啦

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）今年初被爆係66歲大生銀行主席馬清鏗嘅情婦長達9年，五索更隨即被封為「最強小三」，不過2人的婚外情曝光後反而未有特意收斂，反而高調放閃。近日五索更與馬清鏗飛去瑞士旅遊，五索仲於社交平台大曬旅程中嘅豪華安排，以及甜蜜互動嘅片段，引來唔少網民熱議……