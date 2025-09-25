最強小三五索豪花2萬蚊飛日本｜怒轟商務艙又細又窄：「人生第一次搭到差啲喊！」

「最強小三」五索（鍾睿心）日前豪擲超過20,000元乘坐商務艙飛往日本，卻罕有地拍片公開表達極度不滿，怒轟座位體驗差劣，更激動表示「㷫呀！」。影片中她全程嘴藐藐兼反白眼，究竟是什麼讓這位習慣奢華生活的富婆如此憤怒，甚至聲稱是「人生第一次搭飛機搭到差啲喊」？