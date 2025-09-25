最強小三五索豪花2萬蚊飛日本｜怒轟商務艙又細又窄：「人生第一次搭到差啲喊！」
「最強小三」五索（鍾睿心）日前豪擲超過20,000元乘坐商務艙飛往日本，卻罕有地拍片公開表達極度不滿，怒轟座位體驗差劣，更激動表示「㷫呀！」。影片中她全程嘴藐藐兼反白眼，究竟是什麼讓這位習慣奢華生活的富婆如此憤怒，甚至聲稱是「人生第一次搭飛機搭到差啲喊」？
五索斥2萬蚊商務艙勁失望
五索日前趁著颱風襲港前飛往日本，但旅程一開始就不順利。她上載影片，鏡頭對準自己的商務艙座位，並配上充滿怒氣的旁白，大呻花了20,000多元，換來的卻是前所未見的狹窄空間。她激動地說：「勁細囉隔籬個位，嘩，你睇吓窄到，冇位，癡線，撞晒手踭！」五索更毫不留情地批評，認為其他航空公司的經濟艙可能都比這個座位寬敞，直言：「㷫呀！」影片中她不斷反白眼，不滿之情溢於言表。
早有前科 曾因經濟艙怒啤同事
事實上，這並非五索首次因飛機座位問題而公開發火。就在今年6月，她與同事前往成都公幹時，就因被安排乘坐經濟艙而全程黑面。她當時表示：「我應該有廿年冇坐過經濟艙！」更因無法升級座位而怒火中燒。最讓她無法忍受的是，同事沒有預先劃位，導致她被夾在兩名陌生男子中間，讓她怒啤鏡頭，更揚言：「我要『殺死』我同事！」她形容這次經歷「同搭巴士冇分別啊！」，可見她對飛行體驗有極高要求。
被外界封為最強小三
現年35歲的五索（鍾睿心）因與66歲的大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情而聞名，兩人關係已維持十年並育有四名子女，因此被外界封為「最強小三」。儘管她曾表示不想太高調以免惹馬生不滿，但仍經常在社交平台分享其奢華生活，更曾發表「我住山頂，你哋住秀茂坪」等豪言，其富貴形象深入民心。這次對航空公司服務的強烈不滿，也再次突顯了她對生活品質的極致追求。
網民反應兩極 嘲諷富婆生活離地
影片曝光後，隨即在網上引起熱烈討論。不少網民認為五索的反應過於誇張，嘲諷她生活「離地」，指富貴人家的煩惱難以理解。亦有留言認為，既然支付了商務艙的價錢，就理應享有相應的服務質素，對她的不滿表示理解。不過，更多人將焦點放在她高調的炫富行為上，認為她只是藉機再次展示自己的奢華生活方式，事件再次引發關於貧富差距及價值觀的討論。
圖片來源：IG@5kidsokma、ig@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期