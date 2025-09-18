五索坐跑車呻一句 百億男友馬生即衝落車做一事 網民：果然係最強小三

現年35歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel），因與66歲、身家百億的大生銀行主席馬清鏗相戀近十年並育有四名子女，而被外界封為「最強小三」。她曾大方承認是為了錢才與男方在一起，每生一個孩子便能分到錢。婚外情曝光後，五索反而愛得更高調，頻繁在社交平台放閃，近日更拍片分享與馬生的甜蜜互動，再次震撼網民。