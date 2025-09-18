五索坐跑車呻一句 百億男友馬生即衝落車做一事 網民：果然係最強小三
現年35歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel），因與66歲、身家百億的大生銀行主席馬清鏗相戀近十年並育有四名子女，而被外界封為「最強小三」。她曾大方承認是為了錢才與男方在一起，每生一個孩子便能分到錢。婚外情曝光後，五索反而愛得更高調，頻繁在社交平台放閃，近日更拍片分享與馬生的甜蜜互動，再次震撼網民。
坐跑車巡遊旺角
日前有網民好奇提問「有錢人會唔會去旺角」，五索便拍片親身解答。影片中她與疑似馬生的男伴一同坐在跑車內，當她笑著反問「喺車度去計唔計？」時，隨即傳來一把男聲驚訝地說「吓你影我呀」，相信片中男主角正是馬生本人，互動相當有趣。
撒嬌一句獲百億男友氹
影片中五索突然向馬生撒嬌，抱怨道：「你以前會成日喺我大肚時候買珍珠奶茶俾我飲，而家已經無架啦」。話音剛落，身旁的馬生便相當識做，立即衝下車為她購買珍珠奶茶，實力寵女友的行為閃瞎一眾網民，大讚五索御夫有術。
名牌鞋不落地成金句
回到網民的問題，五索之後半開玩笑地解釋：「有錢人梗係落旺角，但隻腳唔一定落地，因為隻鞋係名牌，唔可以踩到旺角架」，不過她也在畫面上標註「講笑」二字。影片中她也不忘大曬修長美腿、名牌高跟鞋及跑車內籠，貫徹其高調炫富的風格。
力證情未變懶理負評
雖然兩人關係一直備受爭議，但五索懶理外界目光，不時透過影片力證與馬生愛得癡纏。早前她更在父親節上載馬生湊仔的絕密片段，大讚對方是絕世好爸爸，可見兩人感情穩定，絲毫不受輿論影響，繼續享受他們的富貴生活。
圖片來源：IG@5kidsokma、大會提供、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期