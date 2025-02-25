馬清鏗被爆同34歲網紅五索出軌9年 被問到二人真正關係咁回應！
馬清鏗被問同五索關係即嚇窒
相對於五索的高調，馬清鏗則是選擇了沉默。在最近一次公開露面時，他對於記者的提問顯得非常驚慌，並試圖以玩弄手機的方式來迴避問題。當記者詢問他與太太孔令琦及五索的關係時，馬清鏗沒有任何回應，最終由司機接載離開，這種逃避的態度讓外界對他的形象感到疑惑。馬清鏗的沉默和逃避不僅未能平息外界的猜測，反而加深了公眾對這場風波的好奇和關注。
五索繼續高調曬名錶
至於早前曾經一度自爆被「cut水喉」的五索，日前在社交平台曬出價值不菲的Patek Philippe名錶，又拍片教網民「做自己：「千祈唔好太在意別人嘅感受，亦唔好刻意去討好別人，因為自己感受都唔識得尊重，而去尊重別人感受先，咁其實你都係一個非常唔值得令人尊重嘅人，咁所以你一定唔會過得好。」
五索 稱陪朋友去飯局認識馬清鏗
五索透露，她與前夫拍拖一年多即「奉子成婚」，但因「性格極度不合」而分開，當時前夫家境也不俗，但她還是大學生，未準備好成為母親。離婚後，她在一次陪朋友去的飯局中認識了馬清鏗，而對方一開始已表明已婚：「因為佢成日揸唔同嘅跑車出嚟，我真係好鍾意跑車，佢嗰陣啲車話唔係佢自己嘅，嗰陣佢又講一個假名，我根本Google唔到佢！（估唔到佢咁有錢？）都估到嘅，我唔係咁白痴，點會啲跑車唔係你自己又成日揸出嚟。嗰時就係咁膚淺，因為成日揸唔同嘅跑車出嚟，所以就好鍾意。」
五索表示，與馬清鏗在一起後，她的生活變得無比奢華，購物從不看價錢：「信用卡任碌，生活費唔夠就問佢拎，佢每次都畀一大筆，冇計過。」她坦言自己是購物狂，經常在淘寶上花費過萬元，例如買美容儀，令她經常碌爆卡。
爆每隔一小時收馬清鏗電話
五索大爆馬清鏗對她管得好嚴，每隔一小時就會打電話給她，問到對方打電話給她的原因，她說：「我唔知，我多數cut佢線，喂？唔得閒啊！大佬！你一個鐘打一次電話嚟，你想我講咩啊？」五索直言：「我真係唔知佢點解咁多電話要打」、「又唔係講啲咩好重要嘅嘢」。
五索並不擔心自己的行為會惹怒馬清鏗：「唔驚，無咩所謂！」她表示對方初時的確因此不滿：「佢不嬲都唔鍾意，佢梗係唔開心，因為佢要承受壓力，但我自己經歷好多嘢，離婚又窮，下面又爆過5個出嚟，經歷過咁多次生死，做人應該要對得住自己。」她續說馬清鏗最後選擇接受︰「但係佢會接受，你feel都佢對你好好，支持你，佢知道呢個係你人生，冇話控制我。」
直言不怕被馬清鏗閂水喉
五索再次強調馬清鏗是一個好人，並相信對方會繼續照顧她和孩子：「我唔擔心完咗呢段關係冇生活費，佢一早已經俾足我哋，佢係一個好負責嘅Daddy。」直言不怕被閂水喉，更自言「每一秒都諗住分手」，她表示自己從未想過要成為「大婆」，只是想要紅起來。對於外界的指責她表示不以為意：「啲人貪靚仔又冇問題，我話貪錢就係一個罪，但現實好多嘢都係錢。」更話除非遇到一個好似陳家樂咁靚仔有型又錫老婆的男人，才會考慮結婚。
難忘直升機過7位數 自揭生女分得最多錢
提到她與馬清鏗共有3子1兒，五索表示所有小朋友出世紙上也有寫爸爸的名字，至於每生一個收到幾多錢？她說：「實質收幾多錢？睇佢心情喎，每個都唔同，從來我要乜就有乜，所以冇一個計較。但係如果你話佢畀得最多錢，我覺得係生咗個女，物以罕為貴，我生咗4個仔，得1個女。其實佢成日畀錢我，因為屋企好多開支，不過最難忘係喺直升機過錢俾我，過咗7位數。」
五索亦分享了她與孩子們的日常生活。她坦言很少參與學校活動，並習慣在接送孩子時戴口罩以保護隱私。她表示大仔及二仔都知道家庭的情況，並指小朋友的思想比較成熟。即使外出，她和孩子們也會戴口罩，以避免被拍照和潛在的綁架風險。她更預告會同林作裕美推出新歌，進軍樂壇。