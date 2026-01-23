五索自爆因1事慘遭馬生「閂水喉」 年花8位數要問銀行借錢
馬生強硬反對五索創業曾「閂水喉」
五索在直播中坦言，66歲馬生起初極力反對她發展代理生意，希望她能安守本分留在家中照顧五名仔女。為了阻止五索創業，馬生更一度採取經濟封鎖手段。五索直言當時的無奈處境：「馬生『閂水喉』，咁我冇辦法啦，問銀行借錢，因為你做嗰啲代理需要好多錢，每做一樣代理，需要龐大嘅資金，一年講緊好多位數，下下都8位數以上，所以嗰陣冇錢咪問銀行借錢。」她更形容自己當時「係癲㗎」，單憑一個勇字不斷向銀行借錢做代理生意。
五索年花8位數做代理生意骨膠原粉最受歡迎
儘管面對馬生的強烈反對和經濟壓力，五索依然堅持發展個人事業王國，不甘只做一名安守本分的「金絲雀」。她透露每年投入代理生意的資金都達到8位數以上，主要代理骨膠原粉及轉運手繩等產品。五索表示：「又覺得每個product都好受歡迎，第一個彈起就係骨膠原粉。」這番話反映出她對創業的堅持和野心，即使要承受巨大的財政壓力也在所不惜。
馬生五索感情依然甜蜜現身學友騷
雖然在創業問題上曾有激烈爭拗，但無損兩人的感情基礎。早前五索在個人頻道新節目《五索波波池》中，大談兩人房事，自爆66歲馬生體力驚人「晚晚嚟幾次」，更笑稱曾因次數太頻密而鬧交。最近兩人更被野生捕獲現身張學友演唱會，66歲的馬生全場化身「小歌迷」揮動螢光棒哼唱，雖然五索對經典老歌不太熟悉，但依然全程陪同馬生，直至散場兩人才低調離開，盡顯甜蜜。
五索創業路曾向裕美借錢惹風波
五索的創業之路並非一帆風順，早前更鬧出借錢風波。林作特別召開記者會，透露五索曾向裕美借款十多萬港元，雖然事後已全數還清，但他亦力撐裕美，指若非真心想幫朋友，當時根本無需借錢給五索。這件事反映出五索在創業初期確實面對資金周轉困難，需要向朋友求助，與她現時豪門女友的光鮮形象形成強烈對比。
網民熱議豪門生活真相
五索的創業辛酸曝光後，網民紛紛留言討論。有網民表示：「原來豪門女友都要問銀行借錢，真係估唔到。」亦有人認為：「佢有自己事業心都係好事，唔想淨係靠男人。」不過也有網民質疑：「咁有錢嘅男朋友都唔肯支持，可能真係唔想佢拋頭露面。」這次直播意外揭露的內幕，讓外界對豪門生活有了更真實的認知，原來即使是「最強小三」，背後也有不為人知的掙扎和堅持。