五索自爆因1事慘遭馬生「閂水喉」 年花8位數要問銀行借錢

被網民封為「最強小三」的鍾睿心（五索）與坐擁百億身家的大生銀行主席馬清鏗（馬生）交往超過十年，表面風光背後卻暗藏創業辛酸。五索近日於深夜直播中意外自爆豪門女友的真實處境，透露馬生曾因反對她創業而採取經濟封鎖，迫使她要向銀行借貸8位數資金維持代理生意，這段「閂水喉」風波令人意外發現，原來連豪門女友都有不為人知的財政困難。