五索高調慶祝婚外情10周年 獲馬清鏗贈「全球唯一」神秘禮物 網民震驚

34歲網紅五索鍾睿心日前在IG高調分享與大生銀行主席馬清鏗慶祝婚外情關係10周年的甜蜜照片，身穿黑色低胸晚裝大晒事業線，更透露收到男方贈送的珍貴禮物。五索興奮表示獲贈全球唯一第一個愛馬仕最新手袋，令她感動不已，這段維持十年的婚外情關係再次成為網民熱議焦點。