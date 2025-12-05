五索高調慶祝婚外情10周年 獲馬清鏗贈「全球唯一」神秘禮物 網民震驚
34歲網紅五索鍾睿心日前在IG高調分享與大生銀行主席馬清鏗慶祝婚外情關係10周年的甜蜜照片，身穿黑色低胸晚裝大晒事業線，更透露收到男方贈送的珍貴禮物。五索興奮表示獲贈全球唯一第一個愛馬仕最新手袋，令她感動不已，這段維持十年的婚外情關係再次成為網民熱議焦點。
五索低胸晚裝放閃慶祝10周年
五索在IG上載多張與馬清鏗的親密合照，相中可見她身穿黑色低胸晚裝，大方展現深長事業線，兩人親密攬腰共進燭光晚餐。五索感性發文向男方致謝：「10週年快樂一直都好感恩你好錫我…所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣」，同時承諾未來會嘗試溫柔一點。她坦言這十年來不容易，並感謝馬清鏗一直包容她的任性，更透露自己早前因受負面新聞影響而住院。
馬清鏗一句話令五索頓悟
五索在貼文中透露，馬清鏗原本已計劃好這次旅程，但她卻因負面新聞影響而入院。當時馬清鏗一句「如果小朋友無咗媽咪點算？」令她頓時醒悟，五索感性稱讚對方是100分的爸爸和靈魂伴侶。她表示這句話讓她重新思考自己的責任，作為四名子女的母親，她不能因為外界的負面聲音而影響家庭。五索更在貼文中承諾會嘗試對馬清鏗溫柔一點，顯示兩人關係經過十年仍然甜蜜。
五索收全球第一個愛馬仕新手袋
有網民在留言區詢問五索為何突然變得如此溫柔，五索回覆解釋「啱啱收咗個新手袋全球唯一第一個🥹好感動」，原來馬清鏗在這次旅程中送了五索全球唯一第一個的愛馬仕新手袋。五索更幽默回應網民稱「因為佢啱啱送咗一個好靚嘅Hermes俾我，所以我而家一定要打依篇千字文」，展現她一貫的率直性格。這個珍貴禮物令五索感動不已，也成為她高調慶祝10周年的重要原因之一。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期