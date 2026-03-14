五索春茗哽咽談第三者身分 「獲得人地尊重好難」 馬清鏗首度公開撐場
馬清鏗首度公開撐場春茗現身
五索昨日（13日）在IG分享公司春茗的熱鬧盛況，身穿火紅色低胸長裙的她與打扮正式的馬清鏗一同入場，這是兩人自公開關係後首次一同出席公開活動。馬清鏗更走上台接受林盛斌的訪問，當被問及平時拍片入鏡是被迫還是自願時，他微笑回應「多數都唔知」，更風趣地表示「早知著好啲啦」。整個春茗筵開數席，五索更不惜工本邀請林盛斌擔任司儀，務求讓員工玩得開心。
五索台上哽咽承認承受巨大壓力
作為老闆的五索在台上發言時一度落淚，坦承作為第三者所面對的困難。她表示「好多人覺得做少奶係件好開心嘅事，但係要真正獲得人地尊重係件好難嘅事」，更提及與馬清鏗的關係懸殊，以及外界對她破壞別人家庭的指控。五索強調自己承受了很多外界不知道的事情，創立公司就是希望有自己的事業和夢想。她在IG留言中進一步表示「我控制唔到大部份人點樣去標籤我，但時間會釐清所有嘅誤會」。
十年婚外情關係越見高調
五索與馬清鏗的關係可追溯至十年前，兩人更育有四名子女。自去年初關係曝光後，五索越來越高調地分享與馬清鏗的生活點滴，包括周遊列國、慶祝生日等私人時刻，被外界形容為「最強小三」。馬清鏗作為坐擁百億身家的大生銀行主席，過去在照片中多以遮樣示人，但近期開始以真面目出現，顯示兩人關係確實越來越公開化。
言論激起公憤 網民鬧爆：做得小三就預左比人睇唔起
事件曝光後，網民對五索的言論幾乎一面倒負評，留言區充斥怒罵與諷刺聲。有網民直言：「你以為自己係馬太？」亦有人狠批：「馬太承受住幾多都未出聲，你想破壞人頭家仲想人尊重？做小三做到咁委屈咪唔好做囉。」不少人更直接指出：「事實你係破壞人地家庭」、「真係搶人頭家既典範」。
留言中亦不乏更激烈的批評：「做得小三就預咗俾人睇唔起，你喊咩啫？」等，甚至有人嘲諷：「全世界人叫你小三、情婦、賤人，都唔會有人叫你做馬太。」不少網民亦怒斥其態度理直氣壯，直言「講到自己咁凄涼仲要高調，真係前無古人」，引起網民公憤！