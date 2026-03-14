五索春茗哽咽談第三者身分 「獲得人地尊重好難」 馬清鏗首度公開撐場

35歲網紅五索（鍾睿心）與已婚富豪馬清鏗的婚外情關係持續高調曝光，近日更達到新高峰。五索公司春茗活動上，馬清鏗首度公開現身支持，兩人並肩出席公開場合，而五索更在台上哽咽談及作為第三者所承受的壓力和外界標籤。這場春茗不僅筵開數席，更請來金牌司儀林盛斌主持，場面相當盛大，但五索的一番感性發言卻引起網民熱烈討論。