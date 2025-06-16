五索勁讚馬清鏗係「絕世好爸」！爆7年前已為湊仔起爭執 網民戥馬太慘：係咪已經坐正咗
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「五索」鍾睿心（Rachel）自爆出與比她大32歲的大生銀行主席馬清鏗婚外情後，生活愈來愈高調，近日五索更趁著父親節，大爆馬清鏗在家中湊仔的絕密片段，並讚揚他是一位「絕世好爸」。
五索展現馬清鏗全方位父愛
五索指馬清鏗雖然係一位「超級直男」，但亦係一個「絕世好爸」：「日日奪命追魂call，我好多時候俾佢激到反晒白眼，唯獨有一樣嘢，我係特別感激佢，就係佢係一個一等一嘅好爸爸。」
五索更列舉了馬清鏗作為父親的各種表現：「咁多年來，佢係冇發過小朋友1秒鐘脾氣，由餵奶、換片、氹佢哋瞓覺，佢都係親自落手落腳，我都好surprise佢係一個咁好嘅爸爸，所以好多謝你咁照顧佢哋，馬先生父親節快樂。以後你對啲小朋友咁好時，都要對我咁好。」
爆7年前已為湊仔起爭執
然而，視頻的最後，五索透露了一件曾令她心有不滿的事：「你仲爭我一句道歉，呢件事我足足嬲咗七年，七年前我好努力渣出嚟嗰啲奶，我渣咗兩個鐘，但係你一個唔覺意就倒瀉晒成支奶，仲同我講話因為你好攰，仲想點？咁其實你係應該同我道歉囉，因為你永遠都唔會明白，渣奶係幾咁辛苦嘅一件事。」
網民戥馬太慘：係咪已經坐正咗
有不少網民驚訝五索愈爆愈多同馬生的家庭生活：「越來越高調，唔通好快坐正？正印馬太好慘」、「係咪已經唔使理佢老婆坐正咗」、「理解唔到一個小三話出軌男是好爸爸，真係好爸爸，會同正妻離婚，名正言順比身份小孩媽媽，唔使小朋友成為私生子」、「人哋個老婆情何以堪」、「咁佢老婆同d 仔女點，又唔離婚」、「明目張楊地去把事情合理化，原配睇到係咩感受，非常唔理解」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期