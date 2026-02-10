五索與馬清鏗主題樂園約會高調放閃 馬生正面被「出賣」一特徵惹羨慕

「最強小三」五索鍾睿心與67歲百億富豪馬清鏗的戀情再次成為焦點！這次兩人帶同女兒到珠海長隆主題樂園享受天倫之樂，而最令人震驚的是，一向低調的馬生竟然罕見地在鏡頭前大方露面，完全沒有用emoji遮掩，高調程度前所未見。這個突然轉變背後到底隱藏著什麼秘密？