五索與馬清鏗主題樂園約會高調放閃 馬生正面被「出賣」一特徵惹羨慕
馬生首度正面曝光引熱議
五索日前在Instagram分享了一系列珠海長隆親子遊的照片和短片，留言寫道：「First time 珠海長隆👶 虎鯨同馬戲團show勁好睇❤️主題樂園同水族館都好大好新！重點係終於唔使同小朋友搭飛機都搵到一個好地方放電！thanks god🔥」。從相片中可見，五索與馬生及女兒玩了不少機動遊戲，包括碰碰車等，一家三口玩得相當盡興。最令人意外的是，馬生竟然毫不忌諱地對鏡頭與五索合照，且未有加上任何emoji遮掩，大大方方露面高調曬恩愛。
五索自嘲做妹仔被忽略
在其中一條短片中，馬生拖住女兒走在前方，畫面溫馨，而五索則在後面跟隨，並大呻被忽略：「爸爸就拖住佢個小情人，我喺後邊好似妹仔咁拎住晒佢哋啲嘢。」這個有趣的互動顯示出馬生對女兒的寵愛，同時也反映出五索在這個家庭中的角色定位。67歲的馬生童心未泯，與女兒大玩機動遊戲、看馬戲團表演等，父愛氾濫的一面令人印象深刻。
馬清鏗濃密髮量惹網民羨慕
網民對馬生的外貌讚不絕口，紛紛留言大讚：「馬先生唔似佢嘅年紀，後生仲係似有做運動有活力個種」、「原來馬生幾靚仔」、「馬先生隻腳好瘦」、「馬生好有童心」。特別是67歲的馬生仍然保持濃密的髮量，令不少網民羨慕不已。有網民更直接追問五索：「第一張冇遮之後使乜遮？」、「馬生而家出鏡唔會嬲啦」，質疑馬生對曝光的態度是否已經改變。
五索行為矛盾引外界猜測
值得注意的是，五索在這次分享中的行為相當矛盾。她一方面為馬生附上馬樣emoji遮掩，但另一方面卻又「出賣」馬生，完全沒有遮掩地曝光兩人的正面合照。這種前後不一致的做法令外界嘩然，也引發了對馬生是否真的同意曝光的猜測。過往五索曾表示馬生介意出鏡，所以她分享合照時都會以emoji為馬生遮樣，或只展示對方的背影。
網民熱議最強小三地位
自從五索去年初高調承認與馬清鏗的父女戀後，她愈來愈高調地在社交媒體上分享兩人的恩愛日常。兩人拍拖踏入第10年並育有4名子女，五索因而獲封「最強小三」之名。不少網民都留言指五索儼如馬生的正印一樣，完全沒有小三的自覺。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。