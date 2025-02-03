五索再爆與馬清鏗相戀細節稱被嚴格監控 零濾鏡受訪竟被指撞樣一MIRROR成員
五索 稱陪朋友去飯局認識馬清鏗
五索透露，她與前夫拍拖一年多即「奉子成婚」，但因「性格極度不合」而分開，當時前夫家境也不俗，但她還是大學生，未準備好成為母親。離婚後，她在一次陪朋友去的飯局中認識了馬清鏗，而對方一開始已表明已婚：「因為佢成日揸唔同嘅跑車出嚟，我真係好鍾意跑車，佢嗰陣啲車話唔係佢自己嘅，嗰陣佢又講一個假名，我根本Google唔到佢！（估唔到佢咁有錢？）都估到嘅，我唔係咁白痴，點會啲跑車唔係你自己又成日揸出嚟。嗰時就係咁膚淺，因為成日揸唔同嘅跑車出嚟，所以就好鍾意。」
五索表示，與馬清鏗在一起後，她的生活變得無比奢華，購物從不看價錢：「信用卡任碌，生活費唔夠就問佢拎，佢每次都畀一大筆，冇計過。」她坦言自己是購物狂，經常在淘寶上花費過萬元，例如買美容儀，令她經常碌爆卡。
爆每隔一小時收馬清鏗電話
五索大爆馬清鏗對她管得好嚴，每隔一小時就會打電話給她，問到對方打電話給她的原因，她說：「我唔知，我多數cut佢線，喂？唔得閒啊！大佬！你一個鐘打一次電話嚟，你想我講咩啊？」五索直言：「我真係唔知佢點解咁多電話要打」、「又唔係講啲咩好重要嘅嘢」。
五索並不擔心自己的行為會惹怒馬清鏗：「唔驚，無咩所謂！」她表示對方初時的確因此不滿：「佢不嬲都唔鍾意，佢梗係唔開心，因為佢要承受壓力，但我自己經歷好多嘢，離婚又窮，下面又爆過5個出嚟，經歷過咁多次生死，做人應該要對得住自己。」她續說馬清鏗最後選擇接受︰「但係佢會接受，你feel都佢對你好好，支持你，佢知道呢個係你人生，冇話控制我。」
直言不怕被馬清鏗閂水喉
五索再次強調馬清鏗是一個好人，並相信對方會繼續照顧她和孩子：「我唔擔心完咗呢段關係冇生活費，佢一早已經俾足我哋，佢係一個好負責嘅Daddy。」直言不怕被閂水喉，更自言「每一秒都諗住分手」，她表示自己從未想過要成為「大婆」，只是想要紅起來。對於外界的指責她表示不以為意：「啲人貪靚仔又冇問題，我話貪錢就係一個罪，但現實好多嘢都係錢。」更話除非遇到一個好似陳家樂咁靚仔有型又錫老婆的男人，才會考慮結婚。
難忘直升機過7位數 自揭生女分得最多錢
提到她與馬清鏗共有3子1兒，五索表示所有小朋友出世紙上也有寫爸爸的名字，至於每生一個收到幾多錢？她說：「實質收幾多錢？睇佢心情喎，每個都唔同，從來我要乜就有乜，所以冇一個計較。但係如果你話佢畀得最多錢，我覺得係生咗個女，物以罕為貴，我生咗4個仔，得1個女。其實佢成日畀錢我，因為屋企好多開支，不過最難忘係喺直升機過錢俾我，過咗7位數。」
五索亦分享了她與孩子們的日常生活。她坦言很少參與學校活動，並習慣在接送孩子時戴口罩以保護隱私。她表示大仔及二仔都知道家庭的情況，並指小朋友的思想比較成熟。即使外出，她和孩子們也會戴口罩，以避免被拍照和潛在的綁架風險。她更預告會同林作裕美推出新歌，進軍樂壇。
網民反應兩極 有網民指撞樣MIRROR成員Jeremy
網民對五索這次訪問反應兩極，有網民大讚她夠坦白和真性情，與兩位主持對話時亦好有禮貌，有網民就鬧爆節目為她洗底，又指責她之前曾承認經常出席富豪飯局，現在卻改口話係陪朋友出席飯局，拒認係「飯局妹」。亦有不少網民錯重點，指五索今次接受訪問時，樣貌與平日在IG加上濾鏡拍片大為不同，甚至撞樣MIRROR成員Jeremy李駿傑：「一路睇佢講嘢個表情甚至乎個樣覺得佢好似Mirror嘅Jeremy，唔知有冇人都同我一樣嘅感覺呢？」、「佢IG個filter好勁，而家呢個先係佢真正個樣，仲拍片笑人用filter」、「我都是一路睇一路覺得好似jermery，特別對眼」等。