五索再爆與馬清鏗相戀細節稱被嚴格監控 零濾鏡受訪竟被指撞樣一MIRROR成員

34歲的網紅「五索」鍾睿心早前被爆為大生銀行主席馬清鏗的情婦，兩人已一齊9年並育有4名子女，五索在接受雜誌訪問時，更態度囂張，屢爆金句。最近，她再接受網上節目《絲打圍爐》訪問，與練美娟及連詩雅分享了與馬清鏗相戀的經過，對此網民反應兩極，亦有網民錯重點，指她在零濾鏡下竟撞樣一位MIRROR成員！